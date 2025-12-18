Fatalidade

Disparo ocorreu no saguão do estabelecimento, na zona Norte de São Paulo, e foi registrado por câmeras.

São Paulo (SP) – Um homem de 51 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental dentro de um clube de tiro, na noite desta terça-feira (16), no bairro Mandaqui, zona Norte da capital paulista.

O tiro ocorreu no saguão do estabelecimento. Câmeras de segurança mostram a vítima entrando no local quando um homem que manuseava uma arma se virou e efetuou o disparo de forma acidental. O homem caiu imediatamente e não resistiu aos ferimentos.

O autor do disparo foi identificado como Samyr Enos de Almeida, de 65 anos, pastor da Igreja Ministério Moriá, no bairro do Carandiru. A arma foi apreendida pela polícia.

Após o ocorrido, o pastor foi preso em flagrante, mas acabou liberado mediante pagamento de fiança.

O caso foi registrado como homicídio culposo no 72º Distrito Policial, em Vila Penteado. A Polícia Civil solicitou perícia no local e na arma para apurar as circunstâncias do disparo.

