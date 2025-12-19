DEHS

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi brutalmente espancada e chegou ao hospital já sem vida.

Simon Danilo Amoedo Pimentel, 36, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) suspeito de espancar a ex-namorada, Marcelly Alexandre da Silva Freitas, de 28 anos, até a morte. O crime é investigado como feminicídio e ocorreu no dia 12 de dezembro, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Marcelly foi brutalmente agredida dentro de uma residência. Após as agressões, o suspeito solicitou um carro por aplicativo para levá-la a uma unidade hospitalar da mesma zona da cidade.

A vítima, no entanto, deu entrada no hospital já sem vida. As investigações apontam que as lesões eram compatíveis com espancamento, o que reforçou a linha de apuração por feminicídio.

A prisão de Simon Danilo será detalhada em coletiva de imprensa pela PC-AM, que deve apresentar mais informações sobre a dinâmica do crime e o andamento do inquérito.

