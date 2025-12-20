Manaus

Evento gratuito reúne orquestra, corpo de dança e artistas locais no Mirante Lúcia Almeida, no dia 22

Considerado um dos maiores cartões-postais da cidade, o Mirante Lúcia Almeida, localizado no Centro Histórico de Manaus, Zona Sul da capital amazonense, recebe na segunda-feira (22) a programação especial natalina intitulada “Pôr do Sol de Natal”.

O evento acontece das 18h às 22h30, no estacionamento do mirante, e transforma o espaço às margens do Rio Negro em um ponto de encontro entre música, dança e teatro, em clima de festa, cultura e confraternização. As apresentações são abertas ao público. A ação é realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

Programação reúne música, fé e tradição natalina

A abertura do evento contará com a participação do padre Luiz Marculino, pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças, que conduzirá um momento de pausa, agradecimentos e oração. Em seguida, a soprano Thais Bandeira interpreta Ave Maria, de Charles Gounod, obra que une a melodia original do compositor (1853) a uma das mais conhecidas adaptações da oração católica.

Na sequência, o público acompanha apresentações da Orquestra de Câmara e do Corpo de Dança do município de Manaus, além do espetáculo “As Pastorinhas”. A Orquestra divide o palco com os cantores Alex Pontes, Tony Medeiros, Elói Jr. e Adrianinho Star, que encerra a noite com um repertório especial ao ritmo do beiradão, gênero genuinamente amazonense eternizado pelo saxofonista Teixeira de Manaus.

Evento reforça revitalização do Centro Histórico

Foto: Divulgação

Para o presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), a escolha do Mirante Lúcia Almeida foi estratégica e integra um conjunto de ações voltadas à revitalização do Centro Histórico de Manaus.

“É um evento de comemoração, espírito de Natal, confraternização, onde estamos encerrando nossas atividades desenvolvidas em 2025 com o desejo de dar continuidade a esse trabalho de incentivo à cultura e ao artista no próximo ano”, destaca Tony Medeiros.

Segundo ele, a programação também reafirma a consolidação de projetos estruturantes da política cultural do município, como a criação dos primeiros Corpos de Música e Dança do Município, iniciativa pioneira concretizada em 2025 pelo Concultura, que garante a existência permanente de uma orquestra e de um corpo de dança oficiais.

Cultura como transformação urbana e social

Foto: Divulgação

Tony Medeiros ressalta o simbolismo do local escolhido para o encerramento do ano cultural.

“Essa programação tem um gosto especial. O mirante fica no início da Avenida Sete de Setembro, em uma área conhecida como Ilha de São Vicente, às margens do Rio Negro. O que antes era uma área de degradação e abandono, hoje é ponto de referência para o turismo, apresentações culturais e entretenimento. A ideia é trazer as pessoas para cá em um dia especial para comemorar o Natal e celebrar nossas ações pela arte e cultura local”, enfatiza.

Ele também destaca iniciativas que fortaleceram a escuta ativa da comunidade artística ao longo do ano, como o projeto “Concultura nos Bairros”, além de ações realizadas em comunidades indígenas e diferentes zonas da cidade.

“Tivemos o ‘Orquestra na Floresta’, iniciativa histórica realizada na comunidade indígena Aldeia Cipiá, localizada a 34 quilômetros da capital, às margens do Rio Negro; os Prêmios Literários Cidade de Manaus; o FLIM – Festival Literário de Manaus; o Hip Hop na Floresta, onde promovemos a união da cultura urbana com saberes ancestrais na Aldeia Cipiá, e o mais recente, um evento onde fizemos a maior poesia de improviso do mundo. Então, só temos o que comemorar”, conclui.

Serviço

Evento: Pôr do Sol de Natal

Data: 22 de dezembro

Horário: a partir das 18h

Local: Estacionamento do Mirante Lúcia Almeida

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 8 – Centro

Programação

18h – Abertura com o padre Luiz Marculino e apresentação da soprano Thais Bandeira

18h30 – Apresentação da Orquestra de Câmara e do Corpo de Dança do município de Manaus

18h40 – Apresentação das Pastorinhas

19h30 – Orquestra e convidados: Alex Pontes, Tony Medeiros, Elói Jr. e Adrianinho Star

20h – Apresentação de Alex Pontes

20h40 – Apresentação de Elói Jr.

21h30 – Apresentação de Adrianinho Star

22h30 – Encerramento

Leia mais: Bolsa Família de dezembro é pago nesta sexta para beneficiários com NIS final 8