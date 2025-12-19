Obra

Projeto da Prefeitura de Manaus une arquitetura, turismo e o cenário do encontro dos rios.

De frente para um dos cenários naturais mais emblemáticos do mundo, a Prefeitura de Manaus avança na construção de um novo marco arquitetônico, cultural e turístico. A primeira obra do arquiteto Oscar Niemeyer no Amazonas, o parque Encontro das Águas Rosa Almeida, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital, segue em ritmo acelerado, unindo as curvas características do mestre da arquitetura brasileira à imponência do fenômeno que marca o encontro dos rios Negro e Solimões.

O projeto promete transformar a área em um espaço de contemplação, cultura e valorização da paisagem amazônica.

Um dos destaques da empreitada é sua complexidade de engenharia. Na parte de contenção do talude, os serviços contam com a execução do concreto injetado diretamente no terreno, o chamado jet grouting, contemplando mais linhas e somando 73 estacas inclinadas, formando uma parede sob o solo. Neste ponto, é executada a estaca 24, inclinada a 34 graus, com 44 metros de profundidade. Após esta última linha de jet, será feita a cravação das pranchas metálicas protegendo a base.

Também na área de contenção é implantada a escada hidráulica em concreto e os operários fazem o plantio de grama junto com a hidrossemeadura nos taludes. No local, é feita uma verdadeira cortina verde, gramada, formando um complemento de paisagem na encosta.

Concreto

Em paralelo, os quiosques estão 95% concluídos, com instalações de luminárias e cabeamento elétrico. A área de administração e guarita chega a 85% dos serviços, finalizando o rejuntamento de cerâmica interna e pintura de paredes.

No setor do museu, a icônica “Oca” concebida por Oscar Niemeyer, as equipes trabalham nas vigas baldrames, formas e armações que antecedem a concretagem principal. Do lado direito da área, avança a construção do restaurante panorâmico, que terá vista privilegiada para o encontro dos rios. São montadas as formas de pilares e concreto, para iniciar a execução do muro de contenção.

“O nosso maior cartão-postal natural está ali atrás, o Encontro das Águas. Começamos a concretagem das fundações do restaurante; e à esquerda, estamos na fase final da concretagem da Oca, a grande cúpula do Encontro das Águas, obra de Oscar Niemeyer, que vamos deixar como legado da nossa gestão”, afirmou o prefeito David Almeida.

Com mais de 120 mil metros de área e mirante privilegiado para o encontro do rio Negro com o Solimões, o parque integra turismo, meio ambiente, lazer e arquitetura monumental. O espaço reunirá museu, restaurante, quiosques, áreas verdes, espaços de contemplação, trilhas, acessibilidade plena e estruturas de convivência.

Alta pressão

O jateamento de alta pressão, conhecido como jet grouting, é um método de estabilização do solo que envolve a injeção sob alta pressão e velocidade. É um método moderno, rápido e eficaz de estabilização do solo e criação de fundações especiais em solos naturais.

