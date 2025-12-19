Manaus (AM) – O SOS Vida, serviço de transporte sanitário da Prefeitura de Manaus, já realizou mais de 226 mil remoções em 2025, até esta quinta-feira (18). Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o serviço atende pessoas com dificuldade de locomoção ou acamadas que precisam se deslocar para consultas, exames e tratamentos na rede pública de saúde.
Atendimento a pacientes em tratamento contínuo
Ao todo, foram contabilizadas 226.814 remoções neste ano. A maior parte dos atendimentos foi destinada a pacientes com insuficiência renal crônica ou aguda em tratamento de hemodiálise, somando 186.302 traslados. O serviço também realizou 19.930 transportes para sessões de fisioterapia e 4.848 para procedimentos de curativos.
Aprimoramento do serviço e escuta dos usuários
De acordo com o gerente do SOS Vida, João Cláudio Nobre, a gestão municipal tem investido no fortalecimento do acolhimento aos usuários, por meio de reuniões periódicas com técnicos e pacientes atendidos pelo serviço.
Segundo ele, a escuta ativa tem contribuído para o aperfeiçoamento contínuo das equipes e da logística operacional, garantindo mais eficiência e qualidade no atendimento.
Ampliação do atendimento e novos investimentos
Entre as melhorias implementadas em 2025 está a ampliação do atendimento a pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), com ajustes na logística para abertura de novas vagas.
A gestão municipal também planeja expandir o atendimento do SOS Vida para comunidades ribeirinhas, atualmente concentrado na zona urbana de Manaus. Hoje, o serviço conta com uma frota de 48 veículos, entre vans convencionais, vans adaptadas e ambulâncias.
Outra ação prevista é a implantação de uma nova base operacional, que se somará às duas já existentes nas zonas Centro-Sul e Centro-Oeste, ampliando o transporte de pacientes em alta hospitalar.
Quem pode utilizar o SOS Vida
Atualmente, o serviço atende mais de 16,8 mil usuários cadastrados, incluindo pessoas com mobilidade reduzida ou acamadas, pacientes renais, oncológicos, traumatológicos e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
O SOS Vida também realiza o transporte de pacientes do interior em tratamento na capital, levando-os até embarcações para retorno aos municípios de origem, em parceria com prefeituras do interior.
Como solicitar o serviço
O cadastramento pode ser solicitado pelo telefone 0800 092 0192, de segunda a sábado, das 7h às 17h. Também é possível entrar em contato pelos WhatsApps (92) 98802-4997 e (92) 98802-3962, ou pelo e-mail [email protected].
Estrutura e equipes
O SOS Vida integra a Rede Pré-Hospitalar Móvel e Sanitária da Semsa. Além da central de atendimento no Centro, zona Sul, o serviço possui duas bases descentralizadas nos bairros Aleixo e Alvorada.
A frota é composta por 12 vans adaptadas, 20 vans convencionais e 16 ambulâncias. As equipes são formadas por condutores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, telefonistas, coordenadores e profissionais administrativos.
