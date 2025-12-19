Presidência

Presidente falou no Natal dos Catadores sobre eleições de 2026 e democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (19) que pretende “dar uma surra” na extrema direita na corrida eleitoral de 2026.

A afirmação ocorreu durante o tradicional Natal dos Catadores, realizado no Pavilhão do Anhembi, na zona norte de São Paulo, evento que faz parte da agenda de fim de ano do presidente desde os primeiros mandatos.

Discurso eleitoral e críticas a adversários

Com um tom eleitoral, Lula afirmou que encerrará seu governo em um “momento muito bom” e disse não estar concentrado, neste instante, nas próximas eleições. Mesmo assim, ele elevou o tom ao criticar seus adversários políticos.

“Quando quiserem, venham. Porque vamos dar uma surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar a governar este país”, declarou, sob aplausos da plateia.

No discurso, o presidente do PT voltou a criticar a forma como a pandemia de Covid-19 foi conduzida pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Lula, o negacionismo e a resistência à vacinação foram fatores que contribuíram para o alto número de mortes no país.

“Este país não pode permitir que a extrema direita fascista e negacionista, responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas, volte a governar com mentira pela internet”, afirmou.

Defesa da democracia e rejeição à anistia

Lula também mencionou a tentativa de golpe e as condenações decorrentes de atos antidemocráticos, destacando decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

“É da nossa obrigação não permitir que a democracia dê um passo para trás”, disse, defendendo a responsabilização dos envolvidos.

Durante a fala, o presidente reforçou que vetará o chamado PL da Dosimetria, que prevê a diminuição de penas para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Para ele, a proposta representa um retrocesso.

“Eles agora querem anistia. Quero dizer que vou vetar essa lei. Se quiserem, que derrubem o veto. Mas é preciso ensinar a respeitar a democracia”, declarou.

