Acidente no cruzamento da Avenida dos Oitis com a estrada do Puraquequara

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois carros na tarde deste sábado (20), no bairro Distrito 2, Zona Leste de Manaus.

A colisão entro os carros aconteceu no cruzamento da Avenida dos Oitis com a estrada do Puraquequara, em Manaus.

Segundo testemunhas, o motorista do carro de cor vinho seguia sozinho no sentido bairro–Centro quando perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e atingiu um carro de cor preta, onde estavam dois homens.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram duas vítimas, uma delas com fratura exposta na perna, e as encaminharam a hospitais da região. O estado de saúde não foi divulgado.

O terceiro ocupante do carro preto ficou preso às ferragens. Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuaram no resgate, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) vai investigar o caso.

