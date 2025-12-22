Tragédia

Crianças brincavam no local quando entraram na piscina; família tentou socorro, mas vítimas não resistiram e morreram no hospital.

Dois irmãos morreram afogados na piscina de uma chácara na noite deste sábado (20), em Dracena, no interior de São Paulo. Yasmin de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses, e Gael da Silva, de 4 anos e 11 meses, eram irmãos por parte de pai.

Segundo o boletim de ocorrência, a família se reuniu em uma chácara alugada para uma confraternização. Durante o encontro, as crianças brincavam na área da piscina e, em determinado momento, entraram na água.

Pouco depois, um parente percebeu que os irmãos se afogavam e pediu socorro imediatamente. Em seguida, um morador que passava pelo local ouviu os gritos, entrou na chácara e ajudou no resgate. Ele realizou manobras de reanimação em uma das crianças.

Logo após, familiares colocaram os irmãos em um veículo e seguiram em direção ao hospital. No caminho, porém, o grupo encontrou uma viatura do Corpo de Bombeiros, que assumiu o atendimento e tentou salvar as vítimas.

Apesar dos esforços, as equipes não conseguiram reverter o quadro. Os médicos confirmaram as mortes no Pronto Atendimento Municipal de Dracena.

Depois disso, a equipe encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A Polícia Civil registrou o caso como mortes suspeitas e abriu investigação para apurar as circunstâncias do afogamento.

Por fim, familiares e amigos velaram Yasmin e Gael no Velório Municipal de Panorama, os irmãos que morreram afogados, na tarde deste domingo (21). O sepultamento ocorreu às 16h30.

Leia mais

Jovens morrem afogados após ‘brincadeira’ na Ponta Negra, em Manaus

Siga o portal EM TEMPO no Instagram