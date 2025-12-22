tradição

Ação solidária da Maçonaria levou cestas básicas, brinquedos e esperança a mais de duas mil famílias de Manaus e do interior do Amazonas.

Uma tradição de quase 60 anos em filantropia voltou a renovar a esperança de um Natal mais digno para mais de duas mil famílias em Manaus e em comunidades ribeirinhas e indígenas do Amazonas. Trata-se do Natal Maçônico da Esperança, realizado desde 1967 pela Loja Maçônica Esperança e Porvir nº 1, a mais antiga da capital.

Distribuição de cestas em Manaus e no interior

Neste sábado (20), a instituição distribuiu mais de 700 cestas básicas e panetones na sede da loja, no Centro de Manaus. Mesmo debaixo de chuva, famílias cadastradas compareceram para receber os donativos.

Além disso, a ação também alcançou o interior do estado. Entre os dias 12 e 14 de dezembro, os voluntários entregaram 1.319 cestas, além de brinquedos e kits escolares, em 27 comunidades ribeirinhas e indígenas. Para isso, a equipe utilizou uma embarcação do tipo recreio, percorrendo rios da região.

Tradição solidária que se mantém há quase seis décadas

Segundo o venerável mestre Márcio Almeida Ferreira, a iniciativa reforça o compromisso social da Maçonaria. “Sabemos que não conseguimos ajudar todos o ano inteiro. Ainda assim, no fim do ano, garantimos que essas famílias tenham uma refeição mais digna e um Natal melhor”, afirmou.

Ele destacou que a ação ocorre há 58 anos e se renova a cada edição, mantendo o foco no acolhimento e na dignidade das famílias atendidas.

Ações sociais além do período natalino

Além da campanha Natal Maçônico da Esperança, a Loja Maçonaria nº 1 mantém ações sociais permanentes. Todas as quintas-feiras, por exemplo, os membros distribuem sopas e kits de higiene para pessoas em situação de rua no Centro da capital.

Em média, cada ação garante entre 200 e 250 refeições, além da entrega de pães, leite, mingau e picolés para crianças.

Impacto direto na vida das famílias atendidas

Para quem recebe, o apoio faz diferença. Uma doméstica de 56 anos, ex-moradora de rua, contou que participa da ação há cerca de dez anos. Atualmente, ela vive com dois netos e depende de programas sociais. “Já teve Natal em que não tinha nada para dar às crianças. Este ano vai ser diferente”, relatou.

Da mesma forma, uma aposentada de 74 anos afirmou que a cesta ajuda a equilibrar as despesas do mês. “O dinheiro mal dá para água e luz. Por isso, essa ajuda garante comida para toda a casa”, disse.

Maçonaria reforça papel social no Amazonas

De acordo com o grão-mestre da Maçonaria no Amazonas, Tufi Salim, a ação simboliza um trabalho contínuo. Segundo ele, a instituição atua de forma discreta, mas constante, estimulando a solidariedade e fortalecendo o espírito natalino em todo o estado.

