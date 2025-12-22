Pesquisa

Levantamento mostra liderança do governador e favoritismo de Braga e Neto para o Senado

Publicado em 22 de dezembro de 2025

Omar Aziz lidera isoladamente com 40% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Nos votos válidos, chega a 47,1%, ficando próximo da maioria absoluta, que poderia garantir vitória no primeiro turno.

O desempenho de Aziz é reforçado por sua ampla vantagem no interior do estado, onde ultrapassa 50% das intenções de voto em cidades pequenas e médias.

Ele também apresenta o melhor “saldo estratégico” da disputa (+18), sendo o único entre os principais candidatos cuja intenção de voto supera sua rejeição.

Enquanto Aziz consolida a liderança, a disputa pela segunda posição, em caso de segundo turno, permanece indefinida.

Maria do Carmo registra 23%, com maior desempenho na capital (28%) e entre eleitores com ensino superior.

Braga e Alberto Neto despontam como favoritos

Para as duas cadeiras do Senado, Eduardo Braga (61% dos votos válidos) e Capitão Alberto Neto (55%) aparecem como favoritos.

O estudo revela um eleitorado cauteloso e reativo:

Apenas 22% afirmam ter grande interesse por política;

53% consideram sua situação econômica “regular”, demonstrando preferência por estabilidade em vez de mudanças radicais; e

90% dos entrevistados não confiam ou confiam pouco em informações recebidas pelo WhatsApp, recorrendo a outras fontes para confirmar notícias.

A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas por telefone, possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Confira a pesquisa completa:

Leia mais: Omar Aziz lidera disputa para governo do Amazonas em 2026.