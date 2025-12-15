Real Time Big Data

Levantamentos indicam que senador mantém vantagem sobre principais rivais

Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (15) pelo instituto Real Time Big Data aponta o senador Omar Aziz (PSD) e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) como os principais nomes na disputa pelo governo do Amazonas em 2026.

O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre 11 e 12 de dezembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais e índice de confiança de 95%.

Cenários da disputa eleitoral

Em quatro cenários testados, Omar Aziz lidera em todos:

Primeiro cenário: Aziz 42%, seguido por Maria do Carmo Seffair (PL) com 25% e vice-governador Tadeu de Souza (Avante) com 11%.

Aziz 42%, seguido por Maria do Carmo Seffair (PL) com 25% e vice-governador Tadeu de Souza (Avante) com 11%. Segundo cenário: Aziz registra 38%, em empate técnico com Alberto Neto (35%), enquanto Tadeu marca 10%.

Aziz registra 38%, em empate técnico com Alberto Neto (35%), enquanto Tadeu marca 10%. Terceiro cenário: Aziz tem 37% e Maria do Carmo 21%.

Aziz tem 37% e Maria do Carmo 21%. Quarto cenário: Aziz 33%, empatado tecnicamente com Alberto Neto (32%).

Encontro com lideranças do interior

No último sábado (13), mais de 30 prefeitos, ex-prefeitos e lideranças do interior se reuniram com Omar Aziz em Manaus para discutir planejamento político e estratégico para 2026. O encontro abordou:

Investimentos;

Articulações institucionais;

Fortalecimento do interior nas decisões políticas; e

Desafios em saúde, educação, infraestrutura e logística.

O parlamentar reforçou a importância do diálogo constante com gestores municipais e do planejamento antecipado. Além disso, ficou acordado que novos encontros ocorrerão ao longo de 2026.

Confirmação da liderança em outra pesquisa

Outra pesquisa, do Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen) para o consórcio G6, ouviu 1.504 eleitores entre 14 e 24 de novembro e também aponta Omar Aziz como líder na disputa.

Nos três cenários analisados, Aziz mantém vantagem, inclusive nas simulações com Tadeu de Souza e Maria do Carmo.

Na capital. No interior, o senador abre vantagem de mais de 13 pontos, resultado decisivo em sua reeleição ao Senado em 2022.

Por fim, no cenário sem Tadeu, Aziz cresce quase três pontos, reforçando sua liderança. A pesquisa do Ipen tem margem de erro de 2,52% e índice de confiança de 95%.

Leia mais: Omar Aziz reúne prefeitos e lideranças do AM para planejar agenda política de 2026.