Susto

Explosão de lancha deixou ex-prefeito com cerca de 30% do corpo queimado; ele foi transferido para Manaus.

O ex-prefeito de Borba, Simão Peixoto, ficou ferido após a explosão de uma lancha nas proximidades do município, durante a madrugada desta terça-feira (23). Informações preliminares apontam que ele teve queimaduras de segundo e terceiro grau.

As primeiras apurações indicam que Simão Peixoto queimou cerca de 30% do corpo, com ferimentos nos braços, no rosto e em outras partes do corpo.

Devido à gravidade das lesões, equipes de resgate transferiram o ex-prefeito para Manaus nas primeiras horas do dia. Ainda segundo informações iniciais, além de Simão Peixoto a explosão deixou outros feridos, mas as autoridades ainda não confirmaram o número total de vítimas.

Até o momento, a assessoria de Simão Peixoto não se pronunciou sobre o caso. A reportagem será atualizada caso haja divulgação de nota oficial.

Leia mais: PF prende prefeito de Borba, Simão Peixoto, durante operação no AM

Siga o portal EM TEMPO no Instagram