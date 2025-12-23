Ação policial

Suspeito se apresentava como “turista sexual”, usava nomes falsos em aplicativos e tentou fugir do país; polícia apreendeu eletrônicos e investiga novas vítimas.

Um youtuber norte-americano de 30 anos foi preso na segunda-feira (22) suspeito de estuprar e explorar sexualmente crianças no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu após a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) localizar Floyd L. Wallace Jr. no bairro da Liberdade, em São Paulo, depois de uma série de diligências.

Segundo a Polícia Civil, além das acusações, o estrangeiro mantinha perfis nas redes sociais nos quais se apresentava como “turista sexual” e “passport bro”. Esses termos, por sua vez, costumam estar associados à exploração sexual em outros países.

Antecedentes criminais no exterior

Além disso, as investigações apontaram que Wallace possui antecedentes criminais em mais de 13 estados dos Estados Unidos. Entre os registros, estão resistência à prisão, conduta desordenada e agressão a policial.

De acordo com o delegado Cristiano Maia, titular da Dcav, o suspeito responde por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição infantil, com várias vítimas. Por esse motivo, a polícia também solicitou a apreensão do passaporte e o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Denúncia deu início às investigações

As apurações começaram no início deste mês após uma denúncia feita por um motorista de aplicativo. Na ocasião, ele relatou que um usuário, usando nome falso, solicitou uma corrida e embarcou duas meninas menores de idade.

Durante o trajeto, o motorista conversou com as crianças. Elas afirmaram que iriam encontrar um homem mais velho que não falava português. No entanto, não souberam explicar como o conheciam nem informar o destino exato. Diante da situação, o condutor decidiu acionar a polícia.

Posteriormente, a empresa de transporte confirmou que o suspeito criou e utilizou diversas contas com nomes falsos ou de terceiros ao longo dos anos.

Monitoramento e tentativa de fuga

A partir dessas informações, agentes da Dcav iniciaram o monitoramento do estrangeiro em parceria com a empresa de aplicativo e com a Agência de Segurança Interna dos Estados Unidos. Assim, a cooperação permitiu a identificação do suspeito e o acompanhamento de seus deslocamentos.

Durante as diligências, os policiais constataram que, em 18 de dezembro, Wallace solicitou outra corrida no bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, quatro meninas menores embarcaram com destino ao bairro do Santo Cristo, na Zona Portuária da capital.

Dois dias depois, porém, o investigado viajou para São Paulo e passou a planejar a fuga do país. Diante disso, as equipes intensificaram o monitoramento e montaram um cerco.

Prisão e apreensões

Como resultado da operação, a Justiça expediu mandado de prisão temporária pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual infantil. Caso seja condenado, as penas podem chegar a 34 anos de reclusão.

Durante a ação, os policiais apreenderam cinco pen drives, sete cartões de memória, um notebook, cinco celulares, bichos de pelúcia, um relógio com câmera oculta e chips de telefonia. Além disso, o passaporte do suspeito foi retido.

Investigações continuam

A prisão contou com apoio da Polícia Civil de São Paulo e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Por fim, a Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar outras vítimas e possíveis envolvidos no esquema.

