Questões de saúde

Ex-presidente alegou “questões de saúde” para cancelar conversa autorizada por Alexandre de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu não conceder a entrevista que havia sido marcada com o portal Metrópoles para esta terça-feira (23), mesmo após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para o contato com a imprensa. Bolsonaro alegou “questões de saúde”.

A entrevista estava prevista para ocorrer na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, unidade onde Bolsonaro está custodiado desde 22 de novembro.

Cancelamento

A prisão foi determinada após o ex-presidente descumprir medidas cautelares impostas pelo Judiciário, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, que foi danificada.

No entanto, a desistência foi comunicada à imprensa por meio de um bilhete manuscrito enviado à coluna do jornalista Paulo Cappelli.

Bolsonaro desiste de entrevista ao Metrópoles após autorização do STF – Foto: Divulgação/Metrópoles.

Posteriormente, a equipe do Metrópoles divulgou o conteúdo do recado. Na mensagem, Bolsonaro justificou a ausência alegando “por questões de saúde”.

Até o momento, porém, não há informações adicionais nem detalhes médicos divulgados que esclareçam a condição mencionada.

STF havia autorizado contato com a imprensa

Embora o STF tenha autorizado a entrevista dentro de parâmetros específicos, definidos para regular o contato de Bolsonaro com veículos de comunicação enquanto permanece sob custódia da Polícia Federal, a conversa foi cancelada.

Até agora, não há indicação de que a entrevista será remarcada nos próximos dias.

Leia mais: Bolsonaro se exalta em entrevista ao vivo: “Que golpe, p*rra?”.