Opera+ Amazonas

Ação do programa Opera+ Amazonas busca alcançar meta de 12 mil cirurgias no estado.

Iranduba (AM) – O governador Wilson Lima acompanhou, nesta terça-feira (23/12), o mutirão de cirurgias de catarata do programa Opera+ Amazonas, realizado no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. A ação faz parte da estratégia do Governo do Estado para ampliar o acesso à saúde especializada no interior e alcançar a meta de 12 mil procedimentos em todo o Amazonas.

Durante a visita, o governador destacou o impacto direto da iniciativa na qualidade de vida da população, especialmente entre idosos e pessoas com dificuldades visuais.

Programa busca zerar fila de catarata

Segundo Wilson Lima, o objetivo do Governo do Amazonas é eliminar a fila de espera por cirurgias de catarata no estado. “A gente tem feito isso para zerar a fila de cirurgias de catarata. Onde tiver alguém com esse problema, nós vamos até essa pessoa para poder fazer a cirurgia”, afirmou.

O governador ressaltou que a visão é essencial para a autonomia e o bem-estar da população, reforçando o compromisso da gestão com a ampliação do atendimento oftalmológico.

Atendimento e triagem dos pacientes

Nesta etapa do mutirão, cerca de 50 pacientes estão sendo atendidos. Eles passam por consulta de triagem pré-operatória e, caso estejam aptos, têm a cirurgia imediatamente agendada.

Os atendimentos ocorrem na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vitória da Paz, no distrito de Cacau Pirera, a partir das 8h, sob coordenação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Interior passa a ser prioridade

O mutirão integra o programa Opera+ Amazonas, que vem sendo intensificado para reduzir filas e acelerar o acesso aos procedimentos oftalmológicos. Em Manaus, a fila de regulação para cirurgias de catarata já foi zerada, o que permitiu a ampliação das ações para os municípios do interior.

A iniciativa fortalece a política de descentralização da saúde e evita que pacientes precisem se deslocar até a capital para realizar o procedimento.

Pacientes relatam melhora na expectativa de vida

Entre os beneficiados está a servidora pública Silvia Lima, de 53 anos, que começou a apresentar problemas de visão há cerca de três meses e agora se prepara para a cirurgia.

“É uma coisa cara e difícil de pagar particular. Sou muito grata, não só por mim, mas por várias pessoas daqui de Iranduba que não têm condições de pagar”, relatou.

Meta de 12 mil cirurgias até 2025

A SES-AM tem como meta realizar 12 mil cirurgias de catarata até o final de 2025, somando atendimentos na capital e no interior. A ação amplia a resolutividade regional e melhora o acesso da população aos serviços especializados.

Convocação pelo Saúde AM Digital

A convocação dos pacientes ocorre por meio do Sistema de Regulação (Sisreg), com envio de mensagens pelo assistente virtual do Saúde AM Digital, via WhatsApp (3190-1504). A ferramenta orienta sobre datas, horários e locais de atendimento.

