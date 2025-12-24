Trânsito

Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para garantir a segurança e organizar o tráfego

Um acidente entre dois carros ocorreu na manhã desta quarta-feira (24) na Ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida como Ponte Rio Negro, em Manaus, e deixou uma pessoa ferida.

Segundo informações preliminares, a forte chuva que atinge a capital deixou a pista molhada e pode ter contribuído para a colisão. A vítima do acidente na Ponte Rio Negro sofreu ferimentos, porém ainda não há detalhes sobre o estado de saúde.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e isolou a área para garantir a segurança. Além disso, os agentes organizaram o tráfego no local.

Por causa da chuva, as autoridades orientam os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelas vias da cidade.

