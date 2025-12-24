Investigação

DCOC-LD apreende R$ 1,7 milhão em ação contra lavagem de dinheiro em Manacapuru

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), em ação conjunta com a Polícia Civil do Amazonas, desarticularam um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho e apreenderam mais de R$ 1,5 milhão em espécie na terça-feira (23), em Manacapuru, interior do Amazonas.

Após intenso trabalho de inteligência e troca de informações, os agentes realizaram diligências em uma agência bancária, onde o valor seria sacado.

As investigações indicam que narcotraficantes ligados ao Comando Vermelho utilizavam empresas de fachada para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas. O grupo tinha ramificações no Amazonas e realizava transferências fracionadas para laranjas, buscando ocultar a origem dos recursos ilícitos.

Dinheiro ilícito

A operação foi desencadeada a partir de informações de inteligência que apontavam que um representante da facção realizaria o saque de cerca de R$ 1,7 milhão. O montante seria usado para financiar a logística do grupo criminoso.

As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Criminosos do Comando Vermelho vão à Ucrânia para treinar táticas de guerra