Festa acontece após a ceia de Natal, no Augusta Haus, com funk, brega funk e pista eletrônica exclusiva na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Quem quiser estender a comemoração do Natal já tem destino certo na madrugada desta quarta-feira (25). A partir de 1h, logo após a ceia, a festa Favela de Natal promete movimentar Manaus com muito funk carioca, brega funk e os hits que dominam as pistas.

O evento acontece no Augusta Haus, localizado na avenida Pedro Teixeira, na Zona Centro-Oeste da capital, e aposta em uma edição especial, com clima de celebração e repertório marcado pelos chamados “proibidões”.

Além disso, um super promobar foi preparado para garantir a energia do público durante toda a madrugada.

Além da pista principal, a programação da Favela de Natal em Manaus inclui a pista SONIQUE, voltada para quem prefere música eletrônica. No espaço, um time de DJs comanda a noite ao som de Tribal House, em uma experiência exclusiva para quem adquirir acesso à Área VIP.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com pagamento via PIX ou pelos principais cartões de crédito. A expectativa da organização é de casa cheia para celebrar o Natal com muita música, dança e uma programação que segue até o amanhecer.

