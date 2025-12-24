Violência

Vítima estava dentro do carro quando foi surpreendida por criminosos em outro veículo e faleceu no local

Karen Grunauer Franco, de 39 anos, é a influenciadora morta após funeral de ex-jogador do Fluminense no Equador. Ela morreu após um ataque a tiros em Guayaquil, logo depois de deixar a cerimônia de despedida de Mario Pineida, ex-atleta do clube carioca.

Além disso, a polícia ainda apura a motivação do ataque e busca identificar os responsáveis.

Morte de Mario Pineida dias antes

Dias antes, assassinos mataram Mario Pineida na zona norte de Guayaquil. Segundo a polícia, os criminosos dispararam ao menos 17 vezes contra o jogador e a companheira dele. Ambos morreram ainda no local.

Conhecido como “Pitbull”, Pineida atuava pelo Barcelona de Guayaquil e também defendeu a seleção equatoriana nas Eliminatórias das Copas de 2018 e 2022.

Passagem de Pineida pelo Fluminense

Em 2022, Mario Pineida jogou pelo Fluminense. Durante a temporada, ele disputou 24 partidas e conquistou o Campeonato Carioca. Depois disso, retornou ao futebol equatoriano.

Antes da passagem pelo Brasil, o lateral construiu trajetória vitoriosa no Barcelona de Guayaquil, com títulos nacionais em 2016 e 2020. Ele também chegou às semifinais da Copa Libertadores em 2017 e 2021.

Como ocorreu o assassinato do jogador

De acordo com o site equatoriano Ecuavisa, o crime ocorreu em frente a um açougue no bairro Sanales. Dois homens chegaram em uma motocicleta e abriram fogo contra Pineida, a companheira e a mãe dele.

Além disso, o presidente do Barcelona de Guayaquil afirmou que o atleta havia solicitado proteção especial após receber ameaças. Mesmo assim, ele não contava com escolta no momento do ataque.

Violência no futebol equatoriano

O caso da influenciadora morta após funeral de ex-jogador do Fluminense no Equador reforça o alerta sobre a escalada da violência no país, especialmente envolvendo atletas e pessoas próximas ao futebol.

Entre as vítimas estão Leandro Yépez e Maicol Valencia, do Exapromo Costa, Jonathan González, ex-Independiente del Valle, e Miguel Nazareno, de 16 anos, atleta das categorias de base do Del Valle.

As autoridades continuam as investigações para apurar possíveis ligações entre os crimes.

