Educação

Iniciativa global da Siemens conecta alunos a desafios reais da indústria, usando design imersivo, simulação e tecnologias digitais.

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) recebeu a visita da PLMX para a apresentação do Immersive Design Challenge 2026, iniciativa global da Siemens que conecta estudantes a desafios reais da indústria por meio do uso de design imersivo, simulação e tecnologias digitais avançadas. O encontro reuniu alunos e professores dos cursos de Engenharia e Design da Faculdade de Tecnologia, fortalecendo o diálogo entre universidade, inovação e setor produtivo.

Durante a apresentação, a PLMX destacou o trabalho que vem desenvolvendo na região Norte, seus eventos e parcerias estratégicas com Instituições de Ensino e de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), além do compromisso da empresa com a formação de profissionais qualificados e com o fortalecimento da cultura de inovação no Amazonas.

Segundo Ivan Lima, representante da PLMX, a aproximação com a UFAM é estratégica para o ecossistema local. “A PLMX acredita que a inovação começa na universidade. Estar aqui, dialogando com alunos e professores, é uma forma concreta de contribuir para a formação de talentos e aproximar o conhecimento acadêmico das demandas reais da indústria”, afirmou.

Ivan também ressaltou a importância do desafio como ferramenta de aprendizado prático. “O Immersive Design Challenge permite que os estudantes utilizem ferramentas profissionais, pensem soluções sustentáveis e trabalhem em equipe, exatamente como acontece no mercado. É uma experiência que amplia a visão dos alunos e os prepara para os desafios da indústria 4.0”, completou.

A UFAM, inclusive, já conta com equipes formadas para participar do Immersive Design Challenge 2026, demonstrando o engajamento dos estudantes e o interesse da universidade em iniciativas que estimulam a inovação, a sustentabilidade e o uso de tecnologias digitais de ponta.

A PLMX fez um agradecimento especial ao Professor Dr. João Caldas, diretor da Faculdade de Tecnologia da UFAM; à Dra. Franciane Falcão e ao Professor Dr. Fábio Máximo, coordenadores do LabUsi, pelo apoio e incentivo à iniciativa; e ao aluno Wynglesson, presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica, pelo empenho na organização do espaço e na mobilização dos estudantes.

Ao final do encontro, a empresa reafirmou seu apoio à comunidade acadêmica e se colocou à disposição da UFAM e de outras Instituições de Ensino interessadas em conhecer e divulgar o Immersive Design Challenge 2026. “Quando universidade, indústria e tecnologia caminham juntas, todos ganham: os alunos, as instituições e a sociedade”, concluiu Ivan.

O Immersive Design Challenge é uma iniciativa global da Siemens que convida estudantes a desenvolverem soluções inovadoras aplicadas a problemas reais da indústria e da sociedade, com foco em sustentabilidade, eficiência de recursos, redução de impactos ambientais e novos modelos de produção mais inteligentes, conectando talento acadêmico à inovação responsável.

