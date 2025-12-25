hospital das clínicas

Tainara Souza Santos, de 31 anos, estava internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo

Tainara Souza Santos, de 31 anos, morreu na noite de quarta-feira (24) no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste de São Paulo. Ela havia sido atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê pelo ex-namorado.

A tentativa de feminicídio ocorreu em 29 de novembro. Desde o atropelamento, Tainara foi submetida a quatro procedimentos cirúrgicos, incluindo a amputação das duas pernas abaixo da linha do joelho.

Mãe lamenta morte e pede justiça

A mãe da vítima, Lúcia Aparecida Souza da Silva, lamentou a morte da filha em uma publicação nas redes sociais. Segundo ela, a família agora busca justiça.

“É com muita dor que venho avisar que nossa Guerreirinha a Tay nos deixou. Ela acabou de partir desse mundo Cruel e está com Deus. É uma dor enorme, mas acabou. O sofrimento agora é pedir por justiça”, disse.

Suspeito segue preso

O autor do crime foi identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos. Ele foi preso no dia 30 de novembro.

Em 1º de dezembro, a Justiça manteve a prisão de Douglas durante audiência de custódia. O homem está detido no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, em São Paulo.

*Com informações do Bahia.ba

