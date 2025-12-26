Registro

Até o momento, não há informações sobre feridos

Publicado em 26 de dezembro de 2025

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Um motorista que trafegava pela Avenida Darcy Vargas, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, gravou um engavetamento envolvendo quatro carros na manhã desta sexta-feira (26).

As imagens mostram a colisão em frente à Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As autoridades ainda não informaram a causa do acidente.

O engavetamento causou lentidão no trânsito e exigiu atenção redobrada dos motoristas no local. Até o momento, não há registro de feridos, apenas de danos materiais.

Leia mais: Criança morre em fossa de construção após ser salva de engasgo em Manacapuru

Siga o portal EM TEMPO no Instagram