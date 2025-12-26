Um motorista que trafegava pela Avenida Darcy Vargas, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, gravou um engavetamento envolvendo quatro carros na manhã desta sexta-feira (26).
As imagens mostram a colisão em frente à Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As autoridades ainda não informaram a causa do acidente.
O engavetamento causou lentidão no trânsito e exigiu atenção redobrada dos motoristas no local. Até o momento, não há registro de feridos, apenas de danos materiais.
