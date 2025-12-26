Datafolha

Levantamento indica que 46% dos brasileiros se identificam com a direita, enquanto polarização entre petismo e bolsonarismo segue equilibrada

A maioria da população brasileira afirma se identificar com posições políticas à direita, conforme aponta pesquisa do Datafolha divulgada em 25 de dezembro de 2025.

De acordo com o levantamento, 46% dos entrevistados se colocam nesse espectro ideológico, ao reunir aqueles que se declaram de direita ou de centro-direita.

Em contraste, 29% dizem se alinhar à esquerda ou à centro-esquerda, enquanto 8% não souberam responder.

Petistas e bolsonaristas seguem próximos

O estudo ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios do país, entre os dias 2 e 4 de dezembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais. Para medir o posicionamento ideológico, os participantes se localizaram em uma escala de 1 a 7, em que 1 correspondia à esquerda e 7 à direita.

Com isso, os dados indicam maior inclinação do eleitorado brasileiro à direita, embora outros campos políticos mantenham presença relevante.

A pesquisa também avaliou a identificação dos brasileiros com os dois principais polos políticos nacionais.

Em uma escala de 1 a 5, que variava do bolsonarismo ao petismo, 40% dos entrevistados se declararam simpatizantes do PT, enquanto 36% afirmaram apoiar o bolsonarismo.

Além disso, 18% se posicionaram de forma neutra, 6% disseram não apoiar nenhum dos lados e 1% não soube responder.

Desde 2022, o Datafolha acompanha essa divisão. Ao longo desse período, os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceram em maioria em nove dos onze levantamentos realizados.

Direita lidera entre faixas etárias e grupos religiosos

O recorte por faixa etária mostra que a direita predomina em todos os grupos, com maior intensidade entre pessoas com 60 anos ou mais. Por outro lado, entre os jovens de 16 a 24 anos, o centro político aparece com mais força.

A identificação com a direita também ocorre com maior frequência entre pessoas com menor nível de escolaridade e entre católicos e evangélicos.

Apesar da polarização, os dados revelam um eleitorado mais flexível do que aparenta. Parte dos eleitores que se dizem de esquerda afirmou ter votado em Jair Bolsonaro em 2022, enquanto uma parcela dos que se identificam com a direita declarou voto em Lula.

Com as eleições de 2026 se aproximando, a pesquisa indica que a polarização permanece, mas apresenta nuances que ajudam a compreender os deslocamentos do eleitorado brasileiro.

Leia mais: Lula promete ‘dar uma surra’ na extrema direita nas eleições de 2026.