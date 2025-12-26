Força Tática

Uma pistola, um carregador de arma e munições também foram apreendidos.

Manaus (AM) – A Força Tática apreendeu cinco tabletes de maconha do tipo skunk e uma arma de fogo no início da tarde desta sexta-feira (26/12), no bairro Betânia, zona Sul da capital.

A ação foi desencadeada após denúncia apontar a presença de pessoas armadas e a comercialização de drogas no beco Vicente Reis, localizado na Rua Vicente Reis.

Denúncia levou à ação da Força Tática

Por volta das 12h40, as equipes policiais se deslocaram até o local indicado. Durante a incursão no beco, os militares avistaram um grupo de pessoas em frente a um casebre, que fugiu ao perceber a presença da polícia. Ninguém foi preso.

Arma, drogas e balanças foram apreendidas

Durante as buscas na área, os policiais localizaram uma cômoda onde estavam escondidos cinco tabletes de maconha tipo skunk, uma pistola modelo G3 Taurus calibre 9 milímetros, com carregador alongado e oito munições intactas, além de duas balanças de precisão.

Material foi encaminhado ao Distrito Policial

Todo o material apreendido foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso será investigado.

Polícia reforça importância da denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar qualquer atividade criminosa por meio do disque-denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em absoluto sigilo.

Leia mais:

Droga avaliada em R$ 3 milhões é apreendida em Manaus antes de ser enviada para SP