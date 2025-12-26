INFRAESTRUTURA

Obra na Padre Agostinho Caballero Martin garante escoamento de águas pluviais e combate descarte irregular de lixo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e em parceria com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), executou a recuperação do sistema de drenagem superficial da avenida Padre Agostinho Caballero Martin, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste da cidade.

A manutenção contemplou calçada, sarjeta e meio-fio em um trecho de 40 metros, garantindo o melhor escoamento das águas pluviais e coibindo o mau hábito de descartar lixo de forma irregular.

Antes da obra, o local funcionava como uma lixeira irregular, acumulando resíduos e entulhos que comprometiam a drenagem e a qualidade de vida dos moradores. Com a intervenção, a Seminf e a Semulsp visam não apenas melhorar a infraestrutura, mas também conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente e a manutenção da limpeza das áreas públicas.

Impacto da obra e conscientização

“A recuperação do sistema de drenagem superficial é fundamental para garantir a segurança e a mobilidade dos cidadãos. Além disso, queremos conscientizar a população sobre a importância de não jogar lixo nas ruas e de preservar o meio ambiente, porque o descarte irregular compromete os nossos sistemas de infraestrutura. Eu sonho com o dia em que todos terão a mesma consciência quanto à preservação da nossa cidade. Mas, na gestão do nosso prefeito David Almeida, nós trabalhamos com garra e fazemos nossa parte com celeridade e eficiência”, destacou o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

