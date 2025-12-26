Investigação

Crime ocorreu dentro da residência do casal e foi presenciado pela filha de 4 anos; Polícia Civil investiga o caso.

O assassinato de um jovem de 26 anos mobilizou a Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (26/12), na zona leste de São Paulo. A principal suspeita é a esposa da vítima, que teria atacado o companheiro com uma faca durante uma discussão dentro da residência do casal.

Segundo as primeiras informações, a briga terminou de forma trágica e foi presenciada pela filha dos dois, uma criança de 4 anos. O homem, identificado como Renan, foi ferido e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado no distrito policial da área e segue sob investigação. A suspeita fugiu após o ocorrido e, até o momento, não foi localizada, assim como o objeto utilizado no crime. As autoridades realizam diligências para esclarecer as circunstâncias e localizar a mulher.

