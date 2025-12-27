Evento

Evento gratuito celebra o encerramento de 2025 com música, gastronomia e entretenimento para famílias da Zona Leste

Para encerrar o ano com chave de ouro e celebrar as conquistas de 2025, o Shopping Grande Circular promove, neste sábado (27), o especial “Show da Virada”. O evento gratuito reunirá diversos ritmos em uma maratona musical que começa ao meio-dia, transformando a Praça de Alimentação, no piso L3, em um verdadeiro palco de celebração para as famílias da Zona Leste de Manaus.



Referência em conveniência e lazer, todos os anos o shopping oferece entretenimento acessível e de qualidade. A proposta proporciona um ambiente festivo para os visitantes realizarem suas últimas compras do ano ou buscarem momentos de descontração em família.



Programação

A festa começa cedo, às 12h, com o show de Fabiano Maia, trazendo um repertório animado com aquele bom sertanejo para o horário do almoço. À tarde, a partir das 16h, é a vez de Rodrigo Mota assumir o palco, garantindo a energia do público com grandes sucessos do cenário musical brasileiro.



Para encerrar a programação e celebrar a chegada do novo ciclo, a banda ‘NTDs’ sobe ao palco às 19h, prometendo um show vibrante com o melhor do pagode.



Gastronomia

Durante o show da virada, os visitantes podem aproveitar uma variedade de opções gastronômicas e bebidas para todos os gostos. O público conta com restaurantes, lanchonetes e quiosques que vão de refeições completas a petiscos rápidos, além de drinks, sucos e bebidas variadas.



Júlio Kitzinger, coordenador de Marketing do Shopping Grande Circular, afirma que o “Show da Virada” é um momento de agradecimento à fidelidade dos clientes durante todo o ano.



“Queremos fechar 2025 proporcionando alegria à comunidade que nos prestigia. O Show da Virada foi pensado para que as famílias da Zona Leste possam celebrar juntas, com música para todos os gostos e comodidade que o shopping oferece”, conta Júlio.

*Com informações da assessoria

