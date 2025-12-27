EUA

Governo declara estado de emergência, voos são cancelados e milhões enfrentam alertas de neve nos EUA

Uma tempestade de inverno causou diversos transtornos em Nova York nesta sexta-feira (26). Em resposta, a governadora Kathy Hochul declarou estado de emergência na cidade mais populosa dos Estados Unidos.

Centenas de voos foram atrasados ou cancelados nos três principais aeroportos de Nova York, além do Aeroporto Internacional da Filadélfia, segundo dados da FlightAware.

Alerta de tempestade atinge mais de 23 milhões de pessoas

Mais de 23 milhões de pessoas estão sob alertas de tempestade de inverno nos EUA até sábado, incluindo Nova York, que pode registrar a maior nevasca desde 2022.

A última vez que a cidade registrou acúmulo de neve de pelo menos 10 centímetros foi em 7 de janeiro de 2022. Diversas áreas do estado já apresentam acúmulo significativo de neve.

Impactos em outros estados

Outros estados americanos também enfrentam problemas devido à tempestade:

Michigan: Mais de 35 mil residências e empresas ficaram sem energia devido ao peso do gelo sobre árvores e linhas de eletricidade.

Mais de 35 mil residências e empresas ficaram devido ao peso do gelo sobre árvores e linhas de eletricidade. Nova Jersey: A governadora interina Tahesha Way declarou estado de emergência e pediu à população que evite viajar . O estado também aplicou restrições para caminhões semirreboque nas rodovias interestaduais.

A governadora interina declarou estado de emergência e . O estado também aplicou nas rodovias interestaduais. Connecticut: O governador Ned Lamont orientou os motoristas a não viajar durante a noite de sexta-feira.

Recomendações de segurança

As autoridades alertam a população para evitar deslocamentos desnecessários, manter estoques de alimentos e água e monitorar informações oficiais sobre o clima e transporte.

*Com informações da CNN

