País e Mundo

Um ultraleve que fazia propaganda e sobrevoava a Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, caiu no mar neste sábado. No momento da queda, havia motoaquáticas e outras embarcações na água. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 12h34 e que equipes do quartel de Copacabana estão em operação no mar.

Local e operação de resgate

O acidente ocorreu entre os postos 3 e 4, na altura da Rua Santa Clara. Para chegar ao local, os bombeiros utilizaram motoaquáticas, enquanto barcos e helicóptero dão apoio à operação.

Banhistas relataram que pequenas aeronaves normalmente passam próximas à faixa de areia, mas que o ultraleve que caiu estava mais para dentro do mar. Testemunhas ouviram um barulho forte seguido da queda do banner que a aeronave carregava.

Reações de testemunhas e internautas

Nas redes sociais, internautas comentaram o acidente. Um usuário do X postou:

“Em Copacabana tudo acontece… Acabou de cair um avião no mar. Daqueles de propaganda. Que loucura”.

O ótico Edmar Cabral Bezerra, de 58 anos, contou:

“Sentei na areia e ouvi um barulhão. O pessoal do meu lado falou que era um avião (ultraleve). Isso é complicado, porque é uma vida, estamos no final de ano, época de confraternização”.

Banhistas também relataram que, cerca de 10 minutos após a queda, outras aeronaves com anúncios pararam de sobrevoar a praia.

Nota oficial do Corpo de Bombeiros

Por volta das 13h, o Corpo de Bombeiros divulgou nota:

“O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado, por volta de 12h34 deste sábado, para a queda de uma aeronave de pequeno porte (ultraleve) no mar, nas proximidades do posto 3 da praia de Copacabana. Equipes da Corporação atuam no local com todos os recursos disponíveis, incluindo motos aquáticas, embarcações infláveis, equipe de mergulho e apoio aéreo. Até o momento, as buscas seguem em andamento. Ainda não há confirmação sobre a quantidade de vítimas”.

*Com informações do Extra

Leia mais:

VÍDEO: Avião é esvaziado após incêndio em veículo de bagagens em Guarulhos