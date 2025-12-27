ex-presidente

Michelle Bolsonaro pede orações; Carlos critica restrição de visitas no hospital

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou neste sábado (27) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ao centro cirúrgico para realizar um procedimento destinado a tratar crises recorrentes de soluço.

Em publicação no Instagram, Michelle pediu apoio religioso aos seguidores:

“Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo. Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários.”

Carlos Bolsonaro reclama de restrição a visitas

Em publicação separada, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) comentou a realização do procedimento e criticou a restrição de visitas no hospital, que impede a entrada de mais de um filho por vez.

“Meu pai volta à mesa de cirurgia novamente! Meu irmão, [Jair Renan Bolsonaro] está aguardando no hospital para mais informações pois não é possível visita de mais de um filho no mesmo horário. Pra que isso, Meu Deus?!”, escreveu Carlos na rede social X.

Procedimento busca aliviar crises persistentes

De acordo com informações médicas, o procedimento realizado consiste em um bloqueio anestésico do nervo frênico, localizado na região da coluna cervical e responsável por estimular o diafragma. A intervenção tem como objetivo reduzir ou cessar os soluços.

A equipe médica considera o tratamento invasivo, porém seguro. Em caso de dificuldade respiratória, pode ser necessário suporte ventilatório artificial até o efeito do anestésico passar.

Histórico recente de cirurgias

Na quinta-feira (25), Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, procedimento que não teve relação com as crises de soluço.

Inicialmente, os médicos optaram por ajustes na medicação e na dieta. As mudanças foram feitas na sexta-feira (26), mas o ex-presidente continuou apresentando crises ao longo da noite, o que levou à decisão pelo novo procedimento.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Bolsonaro inicia fisioterapia e toma remédio para prevenir trombose, diz boletim médico