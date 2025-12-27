rio de janeiro

Aeronave de propaganda caiu no mar; empresa será autuada por publicidade irregular

Após duas horas e meia de buscas, os bombeiros localizaram o corpo do piloto do ultraleve de propaganda que caiu no mar de Copacabana. O corpo foi levado para o 1º Grupamento Marítimo (Gmar), em Botafogo.

A empresa proprietária da aeronave, a Visual Propaganda Aérea, vai providenciar a retirada do monomotor da água por meio de firma especializada.

Queda ocorreu em voo de estreia publicitária

A aeronave caiu no início da tarde deste sábado. No momento, havia motoaquáticas e outras embarcações no local, mas não houve feridos.

Segundo o subprefeito Bernardo Rubião, o piloto realizava seu primeiro voo puxando propaganda e havia conversado com representantes da empresa antes da decolagem.

“Seria o primeiro voo nesse tipo de avião, puxando propaganda, desse piloto”, disse Rubião.

Empresa será autuada por publicidade irregular

A empresa não possuía autorização para realizar a campanha publicitária. A prefeitura informou que a Secretaria de Ordem Pública (Seop) realiza fiscalizações periódicas em todas as atividades econômicas para evitar infrações desse tipo.

Investigação da Aeronáutica

A Aeronáutica ainda não informou se a aeronave tinha licença para voar ou se o piloto era habilitado.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciou a apuração sobre a queda da aeronave de matrícula PT-AGB.