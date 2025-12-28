abandono

Vítimas de 4 e 2 anos estavam sozinhas no imóvel no momento do incidente

Duas crianças, uma menina de 4 anos e um menino de 2, morreram em um incêndio que atingiu a casa onde moravam, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, neste sábado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 19h. Infelizmente, ao chegarem à residência, os militares encontraram as crianças já sem vida.

Atualmente, a Polícia Civil apura as circunstâncias do ocorrido. Segundo relatos de vizinhos e conhecidos da família, os irmãos estavam sozinhos na casa, que estaria trancada no momento em que as chamas começaram.

Investigação e perícia

A 43ª DP (Guaratiba) realizou a perícia técnica no local para identificar a origem do fogo. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos e determinar as responsabilidades pelo trágico incidente.

Além disso, os investigadores buscam depoimentos que possam confirmar as condições em que as crianças foram deixadas. O caso segue em andamento para apurar se houve negligência ou causas acidentais.

*Com informações do Extra

