Criança sofreu fraturas nas pernas e teve a queda amortecida por janela e corrimão

Um menino de 4 anos sobreviveu após cair do 10º andar de um prédio na tarde deste sábado (27), em Ribeirão Preto (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, o choque contra uma janela de vidro e um corrimão pode ter amortecido a queda antes de a criança atingir o solo. As informações são do portal G1.

O menino, que é autista não verbal, foi resgatado consciente. Atualmente, ele segue internado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) com fraturas nas duas pernas e lesões em outras partes do corpo.

Dinâmica do acidente no Centro

O incidente ocorreu por volta das 15h30, em um edifício na Rua Marechal Deodoro, na região central da cidade. Segundo o relato da mãe, ela e o marido estavam próximos ao quarto quando ouviram um barulho vindo do banheiro. Ao notar que o cômodo estava vazio, a mulher percebeu que o filho havia caído pela janela.

A mãe desceu imediatamente ao térreo e encontrou a vítima na área comum do condomínio. Embora apresentasse ferimentos graves, a criança permanecia consciente durante o primeiro atendimento.

Investigação da Polícia Civil

A perícia e a Polícia Civil estiveram no local para iniciar as investigações sobre as causas do acidente. Inicialmente, a polícia verificou que a criança pode ter subido na pia para alcançar a janela do banheiro.

Portanto, as autoridades registraram o caso como queda acidental. A investigação continuará para esclarecer todos os detalhes da dinâmica da queda e as condições de segurança da residência.

*Com informações do Extra

