O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 37 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (29).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Obrigatório curso de informática básica.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Dispensa Militar.
Disponibilidade de horário
06 VAGA: ARTÍFICE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Dispensa Militar.
Disponibilidade de horário
01 VAGA: COMPRADOR (A)
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Desejável conhecimento em sistemas e processos de compras de varejo e atacado.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com ou sem experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Escolaridade: Ensino Técnico em Refrigeração Completo.
Com experiência na função.
Desejável certificado de refrigerista.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: MOTORISTA CNH B
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
04 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Dirigir, Planejamento de rota, Carga e Descarga, relatórios de manutenção e relatório de carga.
Obrigatório CNH E.
Desejável direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: VENDEDOR INTERNO (CNH B)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Atuar com vendas varejista de produtos de peças de refrigeração e linha branca.
Desejável conhecimento em vendas e obrigatório CNH B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: BORDADOR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Operar máquina de bordar; criar layout, conferir e organizar os serviços realizados.
Desejável curso de criação de arte em corel.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: SABOEIRO – IRANDUBA
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Química.
Com experiência na área.
Habilidades Práticas: Produção de Sabão: Habilidade prática na preparação de sabão através das técnicas a serem aplicadas via processo de extrusão.
Segurança: Conhecimento das práticas de segurança envolvidas no manuseio de substâncias químicas e na utilização de equipamentos.
Desejável experiência em manipulação química.
Residir no Município de Iranduba.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: OPERADOR (A) DE EXTRUSORA – IRANDUBA
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Química.
Com experiência na área.
Habilidades Técnicas: Conhecimento de Processos Extrusivos: Entendimento dos princípios de funcionamento das máquinas extrusoras e dos materiais utilizados (como plásticos, borrachas, compostos químicos, etc.).
Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos: Capacidade de entender esquemas e especificações técnicas para ajustar os parâmetros adequadamente.
Residir no Município de Iranduba.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: OPERADOR (A) DE ENVASADORA, ROTULADORA E EMBALADORA- IRANDUBA
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Química.
Com experiência na área.
Habilidades Técnicas: Conhecimento em Máquinas: Familiaridade com o funcionamento de máquinas envasadoras e rotuladoras, incluindo ajustes, programação e manutenções básicas.
Leitura de Manuais: Capacidade de interpretar manuais de operação e de manutenção.
Noções de Qualidade: Entendimento dos padrões de qualidade e a importância de manter a qualidade do produto final.
Residir no Município de Iranduba.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: MANIPULADOR (A) DE LÍQUIDOS QUÍMICOS – IRANDUBA
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Química.
Com experiência na área.
Conhecimentos Técnicos: Familiaridade com processos de fabricação, propriedades químicas dos ingredientes, técnicas de dosagem e manipulação segura de produtos químicos.
Habilidades Técnicas: Manuseio de Equipamentos: Capacidade de operar e realizar manutenção básica em máquinas dosadoras e misturadoras.
Residir no Município de Iranduba.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: VENDEDOR (A) INTERNO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Conhecimento com materiais de construção.
Desejável atendimento ao público, vendas e pacote office.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Primeiro emprego ou com ou sem experiência na função.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
Disponibilidade de horário.
04 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com ou sem experiência na função.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
