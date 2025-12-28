oportunidade

Atendimento e distribuição de senhas ocorrem das 8h às 14h na sede do órgão e em postos do PAC

Publicado em 28 de dezembro de 2025

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 37 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (29).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário

06 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário

01 VAGA: COMPRADOR (A)

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Desejável conhecimento em sistemas e processos de compras de varejo e atacado.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com ou sem experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico em Refrigeração Completo.

Com experiência na função.

Desejável certificado de refrigerista.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MOTORISTA CNH B

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Dirigir, Planejamento de rota, Carga e Descarga, relatórios de manutenção e relatório de carga.

Obrigatório CNH E.

Desejável direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: VENDEDOR INTERNO (CNH B)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atuar com vendas varejista de produtos de peças de refrigeração e linha branca.

Desejável conhecimento em vendas e obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: BORDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Operar máquina de bordar; criar layout, conferir e organizar os serviços realizados.

Desejável curso de criação de arte em corel.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SABOEIRO – IRANDUBA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Química.

Com experiência na área.

Habilidades Práticas: Produção de Sabão: Habilidade prática na preparação de sabão através das técnicas a serem aplicadas via processo de extrusão.

Segurança: Conhecimento das práticas de segurança envolvidas no manuseio de substâncias químicas e na utilização de equipamentos.

Desejável experiência em manipulação química.

Residir no Município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: OPERADOR (A) DE EXTRUSORA – IRANDUBA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Química.

Com experiência na área.

Habilidades Técnicas: Conhecimento de Processos Extrusivos: Entendimento dos princípios de funcionamento das máquinas extrusoras e dos materiais utilizados (como plásticos, borrachas, compostos químicos, etc.).

Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos: Capacidade de entender esquemas e especificações técnicas para ajustar os parâmetros adequadamente.

Residir no Município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: OPERADOR (A) DE ENVASADORA, ROTULADORA E EMBALADORA- IRANDUBA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Química.

Com experiência na área.

Habilidades Técnicas: Conhecimento em Máquinas: Familiaridade com o funcionamento de máquinas envasadoras e rotuladoras, incluindo ajustes, programação e manutenções básicas.

Leitura de Manuais: Capacidade de interpretar manuais de operação e de manutenção.

Noções de Qualidade: Entendimento dos padrões de qualidade e a importância de manter a qualidade do produto final.

Residir no Município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MANIPULADOR (A) DE LÍQUIDOS QUÍMICOS – IRANDUBA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Química.

Com experiência na área.

Conhecimentos Técnicos: Familiaridade com processos de fabricação, propriedades químicas dos ingredientes, técnicas de dosagem e manipulação segura de produtos químicos.

Habilidades Técnicas: Manuseio de Equipamentos: Capacidade de operar e realizar manutenção básica em máquinas dosadoras e misturadoras.

Residir no Município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Conhecimento com materiais de construção.

Desejável atendimento ao público, vendas e pacote office.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Primeiro emprego ou com ou sem experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com ou sem experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empresário do Amazonas recebe troféu “Heróis do Brasil” por gerar mais de 500 empregos