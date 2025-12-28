Ilha Tupinambarana

Iniciativa integra os programas Novo Olhar e Opera+ Amazonas

Teve início neste domingo (28) o mutirão de cirurgias oftalmológicas em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A ação é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e o deputado estadual Delegado Péricles, autor da emenda parlamentar que viabilizou os recursos. Até a próxima terça-feira (30), a meta é realizar 140 procedimentos, sendo 70 de pterígio e 60 de catarata.

O mutirão une os programas Novo Olhar e Opera+ Amazonas. Este último é uma estratégia do Governo do Estado para realizar 40 mil cirurgias eletivas em todo o Amazonas, reduzindo as filas de espera.

Triagem e atendimento no Hospital Padre Colombo

Os pacientes convocados pelo Sistema de Regulação (Sisreg) passam primeiro por uma triagem pré-operatória no Centro Educacional de Tempo Integral (CETI) Gláucio Gonçalves. Após serem considerados aptos, os pacientes têm seus procedimentos agendados para o turno da tarde no Hospital Padre Colombo.

A secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, acompanhou o início dos trabalhos e ressaltou o avanço da saúde no interior.

“Em Manaus, já conseguimos zerar a fila de regulação para cirurgias de catarata e, agora, avançamos para o interior. O trabalho integrado permite que o paciente seja atendido mais perto de casa”, afirmou a secretária.

Dignidade e autonomia para os pacientes

O impacto social da ação foi destacado pelo deputado Delegado Péricles. Segundo o parlamentar, devolver a visão é uma forma de garantir autonomia e qualidade de vida aos cidadãos.

Um exemplo desse impacto é o caso de Jacob Aporcino, de 79 anos. Sua filha, Gabriela Nascimento, relatou que a rapidez no atendimento superou as expectativas da família. “A expectativa é que ele volte a realizar atividades simples do dia a dia com independência”, disse ela.

Descentralização da saúde no Amazonas

A meta da SES-AM é atingir 12 mil cirurgias oftalmológicas até o final de 2025. Portanto, o mutirão em Parintins faz parte de uma política de descentralização que busca fortalecer os hospitais regionais.

Dessa forma, o estado evita que pacientes do interior precisem se deslocar até Manaus para procedimentos que podem ser realizados em seus próprios municípios, garantindo mais conforto e eficiência ao sistema de saúde.

*Com informações da assessoria

