Medida

Agressão ocorreu no último sábado (27)

O suposto médico Adriel Martins das Neves foi afastado do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, após agredir uma mulher no último sábado (27). A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) confirmou a decisão nesta segunda-feira (29).

Além disso, ele não possui registro no CRM-AM, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas, órgão responsável por fiscalizar e autorizar o exercício legal da Medicina no estado. Por não ter registro, Adriel não está autorizado a atuar como médico legalmente.

O episódio começou quando a mulher tentou filmar o atendimento prestado à mãe, uma idosa de 65 anos, por considerar que o cuidado recebido não estava adequado. Em seguida, a gravação levou a um confronto verbal e físico entre ela e o falso médico.

Nas imagens, a mulher aparece relatando as agressões e acusa o profissional de tentar atacá-la. Além disso, ela afirma que o celular usado para registrar o episódio foi quebrado durante a confusão. O vídeo mostra momentos de tensão, com a vítima pedindo ajuda e questionando a conduta do falso médico no SPA do Alvorada.

Expulsão da UEA

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) se manifestou e lembrou que Adriel foi expulso do curso de Medicina em 2021, por atos que atentam contra a dignidade da vida universitária.

Por outro lado, o Jusbrasil aponta que ele responde a um processo criminal por estupro, com ação movida pelo Estado do Amazonas ainda em andamento.

Afastamento do cargo

Diante da gravidade do caso, a SES-AM informou que notificou o Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas (Icea), empresa responsável pelo serviço no SPA, solicitando o afastamento imediato do falso médico.

“O profissional não está mais atendendo na rede estadual e também vai responder por infração ética por levar para a unidade uma pessoa não autorizada. Além disso, a Secretaria esclarece que existem fluxos que normatizam a atividade acadêmica e de residentes nos hospitais do SUS”, destacou a nota.

Segundo a SES-AM, medidas rigorosas estão sendo adotadas para evitar que situações semelhantes ocorram em outras unidades. Entre elas estão:

Maior rigor junto às universidades que possuem termos de estágio;

Controle de acesso e permanência de profissionais e estagiários;

Aplicação de multas às empresas médicas que descumprirem contratos com a SES-AM.

A reportagem tentou contato com a defesa de Adriel Martins das Neves, mas não conseguiu localizar os responsáveis até o fechamento desta matéria.

