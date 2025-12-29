Medida

Autorização regulariza funcionamento do espaço até 2026, com foco em educação ambiental, pesquisa e conservação da fauna

O Museu da Amazônia (Musa) recebeu do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) a Licença de Operação para funcionar como jardim zoológico. O espaço fica na avenida Margarita, nº 6.305, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, e poderá operar conforme as normas ambientais até 12 de dezembro de 2026.

Licença oficializa operação educativa

A Licença de Operação nº 000867/2025 autoriza o funcionamento do Musa considerando a visitação pública e as atividades educativas e científicas realizadas no local. Além disso, o processo técnico seguiu todos os critérios da legislação ambiental estadual.

Segundo Gustavo Picanço, diretor-presidente do Ipaam, a concessão da licença reforça o compromisso do órgão com a legalidade, a conservação da fauna silvestre e iniciativas que combinam educação ambiental e pesquisa científica.

“O licenciamento ambiental garante que atividades como essa sejam feitas de forma responsável, respeitando o meio ambiente e assegurando o bem-estar da fauna. O Musa é um espaço importante de educação e pesquisa, e o papel do Ipaam é garantir que tudo funcione dentro das normas”, afirmou Picanço.

Espaço com foco educativo

De acordo com Sônia Canto, gerente de Fauna do Ipaam, o Musa não funciona como um zoológico tradicional. Na verdade, o espaço tem forte cunho educativo e científico, incluindo:

Serpentário

Aracnidário

Borboletário

Aquários

Coleções biológicas

“Conseguimos enquadrar o Musa como jardim zoológico por causa da visitação e das características do espaço. Esta licença marca o início de uma parceria, que pode evoluir para projetos ainda maiores de conservação da fauna”, disse Sônia.

Além disso, o empreendimento ocupa cerca de 0,99 hectare e está autorizado a operar exclusivamente como jardim zoológico. O Ipaam alerta que a manutenção da licença depende do cumprimento integral das exigências ambientais, que podem ser fiscalizadas a qualquer momento pelo órgão.

