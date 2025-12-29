Manaus se prepara para mais uma edição da Ferveion, festa que se firmou como um dos principais eventos de virada do ano da cena cultural e musical da capital. A Ferveion 26 terá 8 horas de programação e aposta na mistura de música, diversidade, natureza e celebração coletiva.

O evento será realizado em um espaço que valoriza a conexão com o rio e o pôr do sol, características marcantes de Manaus, e se propõe a ir além do entretenimento, funcionando como um ponto de encontro para diferentes públicos.

Dois palcos e mais de 10 atrações

A programação musical será dividida em dois palcos, com propostas distintas:

Palco Ferveion (principal) – Com foco em pop, brasilidades e música eletrônica:

  • Charli
  • Omã Freire
  • Gustavo Sill
  • Guetta (Paulo Soares)
  • Fergadore
  • Robyn
  • Peter Abreu

Palco Furacão Fervo – Voltado ao funk e suas vertentes, com sonoridades mais intensas:

  • Ordy
  • Yasmina
  • Yaago Gloss
  • Lessa
  • Kevin
  • Leozera

Estrutura e experiências

Além do line-up, a Ferveion oferece:

  • Open Bar Premium durante toda a festa;
  • Deck Stage, setor exclusivo com vista privilegiada, área lounge, bar dedicado e acesso diferenciado aos bastidores.

Os ingressos para o Deck Stage já estão esgotados, confirmando a alta procura. No momento, seguem disponíveis entradas para o setor Pista Open Bar.

Produção

Produzida pela Fervo Entretenimento, a Ferveion:

  • Valoriza artistas locais
  • Movimenta a economia criativa
  • Reforça o compromisso com diversidade, inclusão e segurança na virada do ano.