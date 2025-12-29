virada do ano

O evento reúne música, diversidade e experiências exclusivas em espaço que conecta público à natureza e à energia da cidade

Manaus se prepara para mais uma edição da Ferveion, festa que se firmou como um dos principais eventos de virada do ano da cena cultural e musical da capital. A Ferveion 26 terá 8 horas de programação e aposta na mistura de música, diversidade, natureza e celebração coletiva.

O evento será realizado em um espaço que valoriza a conexão com o rio e o pôr do sol, características marcantes de Manaus, e se propõe a ir além do entretenimento, funcionando como um ponto de encontro para diferentes públicos.

Dois palcos e mais de 10 atrações

A programação musical será dividida em dois palcos, com propostas distintas:

Palco Ferveion (principal) – Com foco em pop, brasilidades e música eletrônica:

Charli

Omã Freire

Gustavo Sill

Guetta (Paulo Soares)

Fergadore

Robyn

Peter Abreu

Palco Furacão Fervo – Voltado ao funk e suas vertentes, com sonoridades mais intensas:

Ordy

Yasmina

Yaago Gloss

Lessa

Kevin

Leozera

Estrutura e experiências

Além do line-up, a Ferveion oferece:

Open Bar Premium durante toda a festa;

durante toda a festa; Deck Stage, setor exclusivo com vista privilegiada, área lounge, bar dedicado e acesso diferenciado aos bastidores.

Os ingressos para o Deck Stage já estão esgotados, confirmando a alta procura. No momento, seguem disponíveis entradas para o setor Pista Open Bar.

Produção

Produzida pela Fervo Entretenimento, a Ferveion: