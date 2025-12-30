Manaus (AM) – A programação oficial do “Réveillon Manaus 2026 – O Encontro da Nossa Gente” foi divulgada nesta segunda-feira (29/12). O evento acontece nos dias 30 e 31 de dezembro e promete reunir música, cultura, inclusão e confraternização em diferentes pontos da capital.
A festa contará com artistas nacionais, mais de 50 talentos da terra, estrutura acessível com áreas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e a tradicional queima de fogos de baixo ruído.
Evento aposta em inclusão e valorização cultural
Segundo o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, o planejamento do evento prioriza acessibilidade, valorização da cultura local e organização.
“O Réveillon Manaus é uma festa feita para as famílias, visitantes e, principalmente, para os artistas da nossa terra, com valorização profissional e pagamento antecipado. É um evento que movimenta a economia, fortalece a cultura local e promove união”, destacou.
Réveillon Gospel abre programação nesta terça-feira
A programação começa nesta terça-feira (30/12) com o Réveillon Gospel, no complexo turístico da Ponta Negra, das 17h30 à meia-noite.
O evento reunirá atrações nacionais como Banda Morada e Gabriel Guedes, além de artistas regionais, em uma noite marcada por fé, louvor e celebração.
Virada do ano acontece em três polos simultâneos
Na quarta-feira (31/12), a chegada de 2026 será celebrada de forma simultânea em três locais:
- Ponta Negra – das 17h às 5h
- Parque Amazonino Mendes (Alameda Alphaville) – das 18h às 5h
- Amarelinho, no bairro Educandos – das 19h às 5h
Os três polos recebem atrações nacionais, regionais e artistas locais, com estilos variados para todos os públicos. Entre os destaques nacionais estão Bruno & Marrone e Klessinha.
Fogos de baixo ruído marcam a virada do ano
À meia-noite, os três polos oficiais terão queima de fogos de baixo ruído, iniciativa voltada ao bem-estar de crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas no espectro autista e animais.
O evento também contará com áreas exclusivas para PcDs, garantindo acessibilidade, conforto e segurança.
Programação completa do Réveillon Manaus 2026
Réveillon Gospel – 30 de dezembro
Local: Ponta Negra (Anfiteatro)
17h00 – DJ Dii Andrade
17h10 – Banda Atrium
17h40 – DJ Dii Andrade
17h50 – Izabelle Ribeiro
18h30 – DJ Dii Andrade
18h40 – Dallyson Fernandes
19h20 – DJ Deivid Michilles
19h40 – Gabriel Guedes – Atração Nacional
20h50 – DJ Deivid Michilles
21h00 – Felipe Netto
21h40 – DJ Deivid Michilles
22h00 – Banda Morada – Atração Nacional
Virada do Ano – 31 de dezembro
Programação simultânea em três polos
Ponta Negra
17h00 – Jean Sarrafo
17h30 – Márcio Tinoco e Banda
18h10 – DJ Rafael Anjos
18h25 – D’Água Negra
19h20 – Cauxi Eletrizado
20h15 – Kelton Piloto
21h15 – Joyce Cândido
22h20 – John Veiga
23h30 – Bruno & Marrone – Atração Nacional (Virada do Ano)
02h20 – Klessinha – Atração Nacional
Educandos (Amarelinho)
20h00 – Américo Madrugada e Banda
21h30 – Klessinha – Atração Nacional
23h45 – Guto Lima – Virada do Ano
01h35 – Edilson Santana e Banda
03h35 – Banda Marrakesh
Alameda Alphaville
18h00 – Banda Essense
18h50 – Marquinhos Lessa e Frutos do Pagode
21h40 – Luiz Carlos e Banda
23h20 – Klessinha – Atração Nacional (Virada do Ano)
02h00 – Guto Lima
Celebração democrática e gratuita
Com o tema “O Encontro da Nossa Gente”, o Réveillon Manaus 2026 reforça seu papel como uma grande celebração democrática, que une fé, cultura, diversidade e alegria para marcar a chegada do novo ano.
