Bitrem ficou atravessado na “Ladeira da Vovó”, provocou fila quilométrica e deixou motoristas horas sem passagem na BR-174.

Um caminhão bitrem carregado de milho bloqueou a BR-174 na noite de segunda-feira (29), no trecho conhecido como “Ladeira da Vovó”. O acidente deixou motoristas e moradores presos em uma fila quilométrica.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle ao tentar subir a via na BR-174. Para evitar o tombamento, ele fez uma manobra e deixou o bitrem atravessado em formato de “L”, o que bloqueou os dois sentidos da rodovia.

Com a interdição, o tráfego parou. Motoristas enfrentam horas de espera sem previsão de liberação. Moradores também relatam falta de água e alimentos, já que a região é isolada.

A PRF atendeu a ocorrência por volta das 23h e mantém equipes no local para controlar o trânsito e garantir a segurança. O proprietário do caminhão já providencia outro veículo para fazer o transbordo da carga e retirar o bitrem da pista.

Até a última atualização, a BR-174 seguia totalmente interditada. A PRF monitora a situação e trabalha para liberar a rodovia o quanto antes.

