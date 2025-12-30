CAPACITAÇÃO E NEGÓCIOS

Curso presencial em Manaus promete ajudar empresários e profissionais a organizar a empresa, aumentar resultados e começar 2026 com estratégia e prática no dia a dia.

No começo de cada ano, empresários e profissionais renovam metas e traçam novos objetivos. Nesse cenário, investir em formação profissional surge como um passo estratégico. Além de fortalecer carreiras, a capacitação melhora resultados e aumenta a competitividade das empresas.

De acordo com estudos globais, empresas que investem em treinamento registram ganhos claros em produtividade, desempenho e engajamento das equipes. Por isso, a qualificação deixou de ser diferencial e passou a ser necessidade.

Capacitação fortalece equipes e reduz rotatividade

Ao apostar em qualificação logo no início do ano, empresas criam um ambiente de aprendizado contínuo. Dessa forma, as equipes se preparam melhor para enfrentar desafios do mercado e reduzir a rotatividade.

Pesquisas internacionais mostram que mais de 90% dos colaboradores se sentem mais engajados quando recebem oportunidades de desenvolvimento profissional. Além disso, quase metade tende a permanecer por mais tempo em empresas que investem em treinamentos relevantes.

Imersão aposta em prática e crescimento real

Nesse contexto, a Imersão Um Negócio de Verdade se destaca como uma formação estratégica para 2026. O evento acontece nos dias 12 e 13 de fevereiro, em Manaus, e foca totalmente em empreendedorismo prático e crescimento de negócios.

O empresário, palestrante e escritor Rodrigo Waughan promove a imersão. Ele é autor do best-seller A Arquitetura do Varejo do Futuro e preside o Grupo Gérbera_+, rede multifranqueada presente em dezenas de municípios do Amazonas. A empresa também acumula certificações do GPTW como uma das melhores para se trabalhar.

Formação como estratégia de negócio

Segundo Rodrigo Waughan, investir em capacitação gera impacto direto nos resultados. “Começar o ano investindo em formação prepara a empresa para desafios reais do mercado. Capacitação não é gasto, é estratégia”, afirma.

Ainda de acordo com o empresário, iniciativas como a imersão oferecem soluções práticas. Assim, empresários conseguem elevar suas operações a um novo patamar ao longo de 2026.

Benefícios vão além das empresas

A formação profissional também impacta diretamente a carreira dos participantes. Profissionais capacitados ampliam habilidades, aumentam a empregabilidade e se adaptam melhor às mudanças do mercado.

Estudos educacionais indicam que quem investe em qualificação constante tem mais chances de permanecer empregado e crescer profissionalmente no longo prazo.

Detalhes da Imersão

A Imersão Um Negócio de Verdade acontece no Coworking Share 365, em Manaus. Durante dois dias, os participantes terão aulas práticas, acesso a casos reais, networking e visitas estratégicas às empresas do grupo.

O evento também inclui traslado, almoço e pausas para café, tudo pensado para facilitar a aplicação imediata dos conteúdos.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://bit.ly/47YLosW.

