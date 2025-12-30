Segurança pública

Convocação inclui Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Segurança Pública, com início dos cursos previsto para 2026.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), anunciou, nesta terça-feira (30), a convocação de novos aprovados em concursos públicos para reforçar as Forças de Segurança do Estado. Com isso, as convocações passam a valer a partir de 2026 e abrangem a Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ao todo, o Estado vai chamar 847 candidatos do último concurso, incluindo o cadastro reserva.

Convocações por órgão

Na Polícia Militar (PM-AM) , o governo convocou 100 alunos oficiais e 500 soldados;

, o governo convocou 100 alunos oficiais e 500 soldados; Já no Corpo de Bombeiros (CBMAM) , serão chamados 15 oficiais e 100 soldados;

, serão chamados 15 oficiais e 100 soldados; Na Polícia Civil (PC-AM) , a convocação inclui 15 delegados, 7 peritos, 25 escrivães e 47 investigadores;

, a convocação inclui 15 delegados, 7 peritos, 25 escrivães e 47 investigadores; Além disso, a Secretaria de Segurança Pública contará com 1 técnico de nível superior e 37 assistentes administrativos.

Segundo o governo, os aprovados devem apresentar a documentação em fevereiro. Em seguida, o Estado dará início aos trâmites administrativos. Assim, os cursos de formação devem começar em março.

Com essas novas chamadas, o Amazonas soma 3,7 mil aprovados convocados desde 2023 para atuar diretamente na Segurança Pública.

Investimentos em estrutura e tecnologia

Paralelamente ao reforço do efetivo, o governo estadual segue investindo em estrutura. No início deste mês, Wilson Lima entregou 132 novas viaturas à Polícia Civil, todas equipadas com o sistema de monitoramento Paredão, durante cerimônia realizada no Sambódromo, em Manaus.

Além disso, em julho, a Polícia Militar recebeu 513 novas viaturas, distribuídas entre a capital e municípios do interior. Dessa forma, o governo busca ampliar o patrulhamento, o atendimento de ocorrências e as ações de prevenção.

Programa Amazonas Mais Seguro

Desde 2019, o programa Amazonas Mais Seguro já recebeu R$ 1,16 bilhão em investimentos. Os recursos, por sua vez, contemplam viaturas, motocicletas, armamentos, lanchas blindadas e bases fluviais.

Além da estrutura, o governo investe na qualificação do efetivo, com programas de especialização, mestrado e doutorado. Assim, a estratégia combina tecnologia, mobilidade policial e valorização profissional para reforçar o combate à criminalidade em todo o Estado.

