Itapiranga

Suspeito foi identificado após vídeo circular nas redes sociais e teve prisão preventiva decretada.

Itapiranga (AM) – Um homem de 60 anos foi preso por maus-tratos a animais após investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), conduzida pela 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga, município localizado a 227 quilômetros de Manaus.

A prisão preventiva foi cumprida na segunda-feira (29), após a identificação do suspeito envolvido em agressões contra uma cadela que não pertencia a ele.

Vídeo ajudou a identificar o suspeito

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, as diligências começaram no dia 16 de dezembro, quando a polícia tomou conhecimento da circulação de um vídeo nas redes sociais que mostrava imagens do crime.

A partir do material, os investigadores conseguiram identificar o autor e reunir provas para representar pela prisão preventiva.

Suspeito se apresentou à delegacia

De acordo com a Polícia Civil, o homem se apresentou espontaneamente na delegacia acompanhado de um advogado, após saber que estava sendo procurado pelas autoridades.

O delegado destacou que a prática de maus-tratos é considerada um ato grave e não será tolerada no município.

Homem permanece à disposição da Justiça

O suspeito vai responder pelo crime de maus-tratos a animais e será encaminhado para audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue em tramitação.

Leia mais:

Médico é preso por mortes e maus-tratos de animais