Operação especial do IMMU terá mais ônibus, mudanças de itinerários e terminais provisórios

Manaus (AM) – Para garantir o deslocamento seguro e organizado da população durante as celebrações de fim de ano no anfiteatro do complexo turístico da Ponta Negra, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), preparou uma operação especial de transporte coletivo para os dias 30 e 31 de dezembro de 2025.

A estratégia prevê reforço da frota, disponibilização de veículos extras e alterações temporárias em itinerários e pontos de embarque, de acordo com a programação dos eventos.

Operação especial para evento gospel

Para o evento gospel, o IMMU determinou que as empresas operadoras disponibilizem sete veículos de apoio entre 18h e 0h. Os ônibus ficarão posicionados nas proximidades do hotel Tropical para atender ao aumento da demanda na região da Ponta Negra.

Réveillon terá frota ampliada

Na noite da virada do ano, a operação será ampliada, com a mobilização de 145 veículos. A programação especial começa às 20h do dia 31 de dezembro e segue até as 5h do dia 1º de janeiro.

Além das linhas regulares, 20 ônibus extras ficarão de prontidão a partir das 22h, permanecendo em operação até as 6h, conforme a demanda de passageiros.

Mudanças em terminais e pontos de embarque

A partir das 18h do dia 31, as linhas que operam no terminal da marina do David serão transferidas para um terminal provisório localizado na entrada do conjunto Alphaville, no cruzamento da avenida Liberalina Loureiro com a avenida Thales Loureiro.

Após a meia-noite, as linhas 126 e 542 também passarão a sair deste novo ponto. Já os pontos de parada na avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro/Centro após a rotatória, estarão sinalizados com a identificação das linhas.

Com a interrupção do tráfego no complexo turístico da Ponta Negra prevista para as 18h, todas as linhas realizarão retorno na rotatória para cumprir seus itinerários.

Linhas com itinerários alterados após a meia-noite

Após a virada do ano, as linhas 643, 641 e 343 seguirão normalmente até a avenida do Turismo, com retorno após o 7º Batalhão de Polícia do Exército. A linha 678 terá trajeto especial pelas avenidas Djalma Batista, Torquato Tapajós, Santos Dumont e Turismo para acessar a Ponta Negra.

Atendem a área da Ponta Negra as linhas: 120, 126, 130, 343, 354, 450, 542, 641, 642, 643, 675, 678 e A012.

Réveillon do Amarelinho terá desvios no trânsito

Para o Réveillon no bairro Educandos, haverá interdições viárias das 13h do dia 31 até as 6h do dia 1º, em trechos da rua Inocêncio de Araújo e da avenida Rio Negro.

Em razão dos bloqueios, as linhas 704, 705 e 706 terão desvios no trajeto de ida, enquanto as linhas 010, 004, 706 e 711 sofrerão alterações no percurso de volta, utilizando vias alternativas como as avenidas Presidente Kennedy e Leopoldo Peres.

Fiscalização e orientação aos usuários

O IMMU informou que agentes de trânsito, fiscais de transporte e supervisores da ACOP estarão em campo para orientar motoristas e passageiros. O descumprimento das ordens de serviço pelas empresas operadoras poderá resultar em penalidades previstas na Lei nº 2.898/2022.

