poluição sonora

Estudo aponta os prejuízos dos estampidos na perspectivas de médicos-veterinários e tutores

Ano novo é sinônimo de celebração, roupas brancas e estouro de champanhe. Mas e se a virada fosse marcada por susto, estresse e pânico nos primeiros minutos? Para diversos pets, isso acontece devido à poluição sonora dos fogos de artifício, aponta pesquisa realizada pela Petlove, maior ecossistema pet do Brasil, ligada à campanha “Chega de Fogos”.

De acordo com o levantamento:

84% dos animais têm medo dos rojões;

têm medo dos rojões; 66% dos respondentes afirmaram que seus pets já fugiram ou conhecem algum que fugiu por conta do barulho;

afirmaram que seus pets já fugiram ou conhecem algum que fugiu por conta do barulho; 54% dos veterinários indicam atendimento frequente a pets com problemas de saúde ou comportamento relacionados aos fogos;

indicam atendimento frequente a pets com problemas de saúde ou comportamento relacionados aos fogos; 24% dos profissionais atendem casos algumas vezes ao ano.

Impactos dos fogos nos pets

Segundo os veterinários entrevistados, os efeitos mais comuns da queima de estampidos incluem:

91% : ansiedade ou medo extremo;

: ansiedade ou medo extremo; 72% : taquicardia e sinais de estresse fisiológico;

: taquicardia e sinais de estresse fisiológico; 65% : fugas ou acidentes;

: fugas ou acidentes; 48% : comportamento destrutivo;

: comportamento destrutivo; 44% : lesões por traumas;

: lesões por traumas; 40% : sintomas gastrointestinais, como vômito e diarreia;

: sintomas gastrointestinais, como vômito e diarreia; 64%: evolução para transtornos de comportamento crônicos.

A perspectiva dos tutores é semelhante:

73% : animais se escondem;

: animais se escondem; 66% : tremem;

: tremem; 46% : ficam desorientados;

: ficam desorientados; 42% : buscam colo;

: buscam colo; 38% : tentam fugir;

: tentam fugir; Outros sinais incluem choro (27%) e latidos excessivos (26%).

Cuidado e manejo do medo

A pesquisa revelou que 87% dos veterinários costumam prescrever medicamentos, como ansiolíticos, sedativos, suplementos ou tratamentos específicos para o manejo do medo de fogos:

54% relatam prescrição ocasional;

relatam prescrição ocasional; 33% relatam prescrição frequente.

O médico-veterinário Pedro Risolia, da Petlove, recomenda medidas preventivas:

Disponibilizar petiscos, brinquedos e espaços confortáveis ;

; Manter portas e janelas fechadas para evitar fugas e abafar o som;

para evitar fugas e abafar o som; Colocar música para mascarar o barulho.

“Se o pet tem medo ou pânico, é ainda mais importante consultar um profissional que possa checar a necessidade de medicamentos e apontar ações que gerem bem-estar. É comum o pavor e ele não deve ser contido, de maneira alguma, com agressões físicas, gritos, que só pioram a situação. É essencial que o animal não fique sozinho e seja acolhido, de forma a não provocar acidentes” – Pedro Risolia.

Na ausência do tutor, cães e gatos devem ficar com responsáveis de confiança, como amigos ou cuidadores especializados. Segundo Risolia, a procura por serviços de hospedagem e cuidados aumenta cerca de 60% durante férias e feriados, garantindo a segurança dos pets.

Opinião de tutores e veterinários sobre os fogos

Entre os tutores:

39% acreditam que fogos devem ser proibidos;

acreditam que fogos devem ser proibidos; 58,3% acham que apenas fogos silenciosos devem ser permitidos;

acham que apenas fogos silenciosos devem ser permitidos; 70% defendem fogos silenciosos em praias;

defendem fogos silenciosos em praias; 75% já deixaram de levar seus pets a celebrações com fogos.

Entre os veterinários:

29% afirmam que a legislação deveria ser mais restritiva;

afirmam que a legislação deveria ser mais restritiva; 59% são totalmente contra fogos barulhentos e acreditam que deveriam ser proibidos.

Ações da campanha “Chega de Fogos”

Além da pesquisa, a Petlove produz vídeos de conscientização para redes sociais, alertando sobre os impactos dos fogos de artifício nos animais e oferecendo orientações de cuidados durante as festas.

Leia mais: Projeto leva ‘Teatro do Oprimido’ e oficinas gratuitas ao interior do AM