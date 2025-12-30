Retrospectiva

Atuação de Roberto Cidade ao longo do ano consolidou seu protagonismo no cenário estadual

Em 2025, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), encerra o ano, com avaliação positiva dos trabalhos desenvolvidos, sendo marcado pelo fortalecimento da atuação institucional, protagonismo político e defesa de pautas estratégicas para o desenvolvimento do Amazonas.

A atuação de Roberto Cidade ao longo do ano consolidou seu protagonismo no cenário estadual, com forte presença no debate público, liderança institucional e posicionamentos firmes em temas estruturantes para o futuro do Estado.

Desde janeiro, Cidade assumiu posição firme na defesa dos municípios e da diversificação econômica do Amazonas, destacando a necessidade de reduzir a dependência da Zona Franca de Manaus (ZFM) e fortalecer as potencialidades regionais.

“Nosso compromisso é com pautas que impactam diretamente a vida do povo amazonense, seja na geração de emprego, na infraestrutura, na proteção ambiental ou na justiça social”, afirmou o parlamentar.

Fevereiro marcou o início do segundo biênio de Roberto Cidade à frente da Aleam, pela terceira vez, e ampliou sua projeção política. Ao reassumir a presidência do Parlamento estadual, o deputado reafirmou compromissos com diálogo, governabilidade e responsabilidade administrativa. No mesmo mês, intensificou o discurso em defesa da infraestrutura, com críticas diretas à condução federal da BR-319, além de avançar em pautas culturais e sociais, fortalecendo sua atuação junto a diferentes segmentos da sociedade.

Em março, Roberto Cidade anunciou medidas administrativas de impacto, entre elas, a realização do concurso público da Aleam, após 14 anos do último certame.

Legislativo fortalecido

A quinta edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), realizada em abril, consolidou o evento como o maior do gênero no país, com recorde de participantes.

“Fico muito feliz e otimista por ver que, ao longo desses cinco anos, temos contribuído para melhorar legislaturas e, consequentemente, a vida da população dos municípios amazonenses. Quem ganha com o Feclam é o povo do Amazonas”, analisou.

Mais inclusão

Entre os principais destaques do segundo semestre está a inauguração do Centro de Inclusão Sensorial Dr. Hamilton Cidade, espaço voltado ao acolhimento e atendimento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, com atenção especial ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa é considerada um avanço histórico no âmbito do Legislativo estadual.

“O centro simboliza cuidado, respeito e compromisso com as famílias. É uma ação concreta que reafirma o papel social da Assembleia Legislativa”, destacou o deputado-presidente.

Novas legislações

Ao longo de 2025, a Aleam aprovou leis e projetos voltados à proteção de crianças e adolescentes, à segurança no ambiente digital e ao fortalecimento das políticas públicas em diversas áreas.

Uma das pautas mais importantes foi a aprovação da redução de 50% do valor do Imposto de Propriedade sobre Veículos Automotores (IPVA), a partir de 2026.

“A redução do IPVA alivia o bolso do contribuinte, favorece e beneficia toda a economia do Estado. O Amazonas tem agora o IPVA médio mais barato do país. Essa medida contribui para melhorar a vida dos amazonenses”, concluiu Cidade.

(*) Com informações da assessoria