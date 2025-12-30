Polícia Civil

As denúncias podem ser repassadas aos números 197 e (92) 3667-7575 da PC-AM, ou 181, da SSP-AM.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está em busca de um homem identificado como Tedy de Souza Leite, de idade não informada, por exploração sexual e perseguição contra uma adolescente, de 17 anos.

Conforme o delegado Paulo Barros, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, a vítima era abusada e explorada sexualmente pelo homem desde que tinha 10 anos. Os crimes eram praticados com a conivência da mãe da adolescente, a qual já responde por exploração sexual.

“Além dos crimes sexuais, o homem também está sendo investigado por perseguir a vítima a fim de tentar explorá-la sexualmente de novo. Ele praticava os atos de perseguição junto com a mãe dela”, relatou o delegado.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do indivíduo seja repassada pelos números 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil do Amazonas; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.

Leia mais:

Idoso é preso por exploração sexual de adolescente no AM