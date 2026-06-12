Eirunepé

Suspeito de 24 anos havia sido solto em audiência de custódia recentemente, mas teve prisão preventiva decretada após agredir jovem de 15 anos em Eirunepé.

Eirunepé (AM) – Um homem de 24 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (12) pelos crimes de tortura e organização criminosa praticados contra um adolescente de apenas 15 anos. O crime violento ocorreu no dia 31 de maio deste ano, em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Ramon Improta, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, a brutal sessão de tortura foi motivada pelo “tribunal do crime”. O agressor, que integra uma facção criminosa local, desconfiou que a vítima de 15 anos havia furtado uma quantidade de entorpecentes pertencente ao grupo de tráfico de drogas da região.

Reincidência e “saída jurídica” frustrada

O histórico do criminoso aponta que ele é um velho conhecido das forças de segurança pública e possui uma extensa ficha criminal. Pouco antes de cometer o ato de tortura contra o menor de idade, ele já havia sido detido por outro delito, mas acabou sendo posto em liberdade provisória durante uma audiência de custódia.

“O indivíduo tem passagens pela Justiça por outros delitos e tem ligação direta com o tráfico de drogas na região. Recentemente ele foi preso em decorrência de outro crime e liberado em audiência de custódia. Diante dos fatos relacionados ao crime contra o adolescente, foi representado pela prisão preventiva dele”, explicou o delegado Ramon Improta.

Captura no Centro do município

Após a análise do pedido da Polícia Civil, o Poder Judiciário deferiu o mandado de prisão preventiva. De posse da ordem judicial, os investigadores da DIP iniciaram o monitoramento dos passos do suspeito no setor urbano.

As equipes conseguiram encurralar e prender o homem em sua própria residência, localizada na região central de Eirunepé. O infrator foi conduzido à delegacia para os trâmites legais e agora responderá formalmente pelos crimes de tortura e organização criminosa. Ele passará por uma nova audiência de custódia e aguardará transferência para o sistema prisional.

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