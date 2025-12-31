A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o período de Ano-Novo. As orientações incluem a semana que antecede as datas comemorativas e contemplam lojas do Centro da cidade e shoppings da capital.
Comércio da região Central de Manaus
(Horário sugerido)
- 31/12 – das 8h às 18h
- 01/01 – abertura facultativa
Horário de funcionamento dos shoppings
Shopping Grande Circular
- 31/12 – das 9h às 18h
- 01/01 – fechado
Manaus Via Norte
- 31/12 – das 10h às 18h
- 01/01 – das 12h às 21h (funcionamento facultativo)
Manaus Plaza
- 31/12 – das 9h às 17h
- 01/01 – lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos, das 14h às 20h
Manauara Shopping
- 31/12 – das 9h às 18h
- 01/01 – das 12h às 22h (lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)
Shopping Ponta Negra
- 31/12 – das 10h às 18h
- 01/01 – das 12h às 22h (lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)
Amazonas Shopping
- 31/12 – das 9h às 18h
- 01/01 – das 12h às 22h (lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)
Millennium Shopping
- 31/12
- Praça de alimentação e lazer: das 9h às 17h
- Lojas e quiosques: das 9h às 17h
- Cinema: a partir das 13h30
- 01/01 – lojas fechadas; cinema aberto a partir das 13h30
Studio 5
- 31/12 – das 9h às 18h
- Alimentação: das 9h às 18h
- Academia: das 5h às 14h
- Amazon Bowling: fechado
Shopping São José
- 31/12 – das 8h às 18h
- 01/01 – fechado
Sumaúma Park Shopping
- 31/12 – das 9h às 18h
- 01/01 – abertura facultativa
Shopping Cidade Leste
- 31/12 – das 9h às 18h
- 01/01 – fechado
Shopping Cecomiz
- 26 a 31/12 – das 9h às 18h
- 01/01 – fechado
