Funcionamento inclui comércio do Centro e shoppings nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o período de Ano-Novo. As orientações incluem a semana que antecede as datas comemorativas e contemplam lojas do Centro da cidade e shoppings da capital.

Comércio da região Central de Manaus

(Horário sugerido)

31/12 – das 8h às 18h

– das 8h às 18h 01/01 – abertura facultativa

Horário de funcionamento dos shoppings

Shopping Grande Circular

31/12 – das 9h às 18h

– das 9h às 18h 01/01 – fechado

Manaus Via Norte

31/12 – das 10h às 18h

– das 10h às 18h 01/01 – das 12h às 21h (funcionamento facultativo)

Manaus Plaza

31/12 – das 9h às 17h

– das 9h às 17h 01/01 – lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos, das 14h às 20h

Manauara Shopping

31/12 – das 9h às 18h

– das 9h às 18h 01/01 – das 12h às 22h (lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)

Shopping Ponta Negra

31/12 – das 10h às 18h

– das 10h às 18h 01/01 – das 12h às 22h (lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)

Amazonas Shopping

31/12 – das 9h às 18h

– das 9h às 18h 01/01 – das 12h às 22h (lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)

Millennium Shopping

31/12 Praça de alimentação e lazer: das 9h às 17h Lojas e quiosques: das 9h às 17h Cinema: a partir das 13h30

01/01 – lojas fechadas; cinema aberto a partir das 13h30

Studio 5

31/12 – das 9h às 18h Alimentação: das 9h às 18h Academia: das 5h às 14h Amazon Bowling: fechado

– das 9h às 18h

Shopping São José

31/12 – das 8h às 18h

– das 8h às 18h 01/01 – fechado

Sumaúma Park Shopping

31/12 – das 9h às 18h

– das 9h às 18h 01/01 – abertura facultativa

Shopping Cidade Leste

31/12 – das 9h às 18h

– das 9h às 18h 01/01 – fechado

Shopping Cecomiz

26 a 31/12 – das 9h às 18h

– das 9h às 18h 01/01 – fechado

– fechado

