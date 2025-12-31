Maus-tratos

Crime de maus-tratos a animais mobiliza autoridades e gera repercussão online

A Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) prendeu, na manhã desta quarta-feira (31), um homem de 40 anos investigado por maus-tratos a animais.

Ele é acusado de arremessar dois cães do telhado de uma residência em Manaus, com cerca de quatro metros de altura, na noite do feriado de Natal. Um dos animais morreu devido à queda, enquanto o outro ficou ferido.

Prisão preventiva e investigação

De acordo com a Dema, o caso configura crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais.

Autoridades destacam a importância da denúncia em casos de violência contra animais. Elas reforçam que a população deve acionar órgãos competentes sempre que identificar situações de risco.

Repercussão e próximos passos

O episódio gerou indignação nas redes sociais e trouxe à tona a necessidade de conscientização sobre os direitos dos animais.

O homem preso será encaminhado à Justiça e poderá responder por crime de maus-tratos, além de outras implicações legais relacionadas ao caso.

Leia mais: Homem é preso por tráfico de drogas e maus-tratos a animais no interior do AM.